Famosos lideran protestas "No Kings" contra Trump

Robert De Niro, Jane Fonda y Bruce Springsteen encabezaron la tercera edición de las protestas No Kings, que reunieron a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos este sábado.

"No al rey Trump, no a guerras innecesarias que masacran a inocentes. No a un líder corrupto. Hay que detener a Trump. No puede hacer todas las atrocidades que ha estado haciendo sin la complicidad del Congreso", expresó De Niro en Nueva York, de acuerdo con Deadline.

Participación de artistas en los eventos de protesta

En St. Paul, Minnesota, Springsteen interpretó "Streets of Minneapolis", la canción que presentó tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good a manos del ICE.

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Y en Washington D.C., frente al Kennedy Center, Joan Baez y la cantautora Maggie Rogers actuaron en el evento Artists United for Our Freedo, organizado por el Comité para la Primera Enmienda de Jane Fonda.Billy Porter y la poeta Rupi Kaur también se pronunciaron.