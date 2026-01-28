logo pulso
Fans de BTS denuncian posible colusión con revendedores en conciertos

El ARMY mexicano expresa su descontento ante posibles irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Por El Universal

Enero 28, 2026 08:50 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La polémica alrededor de la venta de boletos para los conciertos de BTS en México no se ha detenido. A las quejas por fallas de Ticketmaster, entradas agotadas en minutos y reventa a precios elevados, se sumó la sospecha sobre posibles malas prácticas por parte de OCESA y la boletera; y es que fans aseguran que se coludieron con revendedores, a quienes presuntamente se les entregaron boletos físicos.

La sospecha tomó forma cuando, en redes sociales, comenzaron a circular fotos y videos de usuarios que afirmaban haber visto a varias personas formadas en una "taquilla secreta", pese a que la venta oficial estaba anunciada exclusivamente en formato digital.

Sobre estas acusaciones, Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes y Fernanda Martínez, directora de comunicación de OCESA hablaron con EL UNIVERSAL para aclararlo.

La mañana de este miércoles, la promotora invitó a algunos medios de comunicación para hacer un recorrido, explicar cómo funcionan la venta de boletos y responder sobre la supuesta "taquilla escondida" que tanto ruido ha causado entre el ARMY mexicano y el público en general.

Núñez aseguró que a partir del cambio a los tickets digitales, las taquillas pasaron a, prácticamente, dejar de funcionar y solo están habilitadas tres para lo que se denomina "complejo Iztacalco"; es decir, el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP.

Uno de estos puntos está ubicado en la puerta 7 del Palacio, la famosa "taquilla secreta" que, supuestamente, es el lugar en el que los revendedores se juntan para llevarse los boletos; lo cual asegura es falso.

El subdirector de operaciones explicó que, la ventanilla es de acceso a todo el público, pero, aunque cualquiera puede llegar con la esperanza de encontrar algo para su artista favorito, como en el caso de BTS, eso no quiere decir que vaya a conseguirlo.

"Lo que hacemos es que filtramos. Llega la gente, se forma y cuando dice: 'quiero boletos para BTS', no, aquí no es; entonces no dejamos pasar a nadie. Pero si se acerca alguien y dice, oye, quiero comprar boletos para el EDC, con mucho gusto, pásalo", dijo a este diario.

El horario de este punto es de martes a sábado a partir de las 11:00 horas, pero solo pueden adquirirse entradas de los shows que tienen autorizada la venta física.

Hasta este miércoles, el descontento continúa por parte del Army mexicano, quienes lograron llevar el caso ante Profeco, dependencia que ya anunció multas.

El Universal

El ARMY mexicano expresa su descontento ante posibles irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS.

