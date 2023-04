Fans de Madonna "explotan" contra Ticketmaster por fila virtual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Madonna se presentará en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, el 25 de enero de 2024. A las pocas horas del anuncio del "Celebration Tour", sus fans comenzaron a solicitar el precio de las entradas, así como las fechas para la preventa. Sin embargo, se enfrentaron con un gran problema.

No es la primera vez que Ticketmaster recibe decenas de quejas por su soporte online. La empresa cuenta con una "fila virtual" para que los fans puedan obtener los boletos sin contratiempos, objetivo que no se cumple en su totalidad.

A lo anterior se suma la demanda de los boletos. Vale la pena mencionar que la compañía también se vio envuelta en un problema legal durante el concierto de Bad Bunny en México, donde se le acusó de reventa y poca disponibilidad.

Los boletos salieron a la venta en Ticketmaster el 17 de abril para los Legacy Members del Club de Fans Oficial de Madonna; y este jueves 20 arrancó la preventa Citibanamex.

El próximo viernes 21 de abril se habilitará la venta general. Aunque los fans de la "reina del pop" ya comenzaron a preocuparse y gran parte de ello se debe a las quejas que circulan en redes sociales.

Y es que fue la misma empresa quien emitió una serie de recomendaciones para obtener los boletos. Aunque fueron muy poco útiles, de acuerdo con testimonios que fans dejaron en Twitter.

Ticketmaster sugirió tomar en cuenta los siguiente: los boletos se consiguen únicamente en taquilla o en el sitio oficial; minutos antes de activar la venta los fans deben unirse a la sala de espera de la "fila virtual"; si el sistema no arroja boletos, será necesario probar con otra cantidad y zona del mapa.

A pesar de ello, decenas de usuarios reclamaron a la compañía que el sitio les arrojaba un anuncio con el que dejaban en claro que ya no había disponibilidad de entradas.

"Toma en cuenta lo siguiente... Se los venderemos a los revendedores", "¿Nueva fecha? Si ya se vendieron todos los disponibles", "Sale error en la fila de espera", "Su sistema no me deja comprar boletos. Tengo registradas dos tarjetas y las rechaza. Perdí mis boletos por su culpa", escribieron usuarios.

Otras personas aprovecharon para compartir evidencia con fotografías de que los boletos ya estaban vendidos desde las etapas anteriores.