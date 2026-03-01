logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo capitalino

El concierto de Shakira en el Zócalo será una noche histórica para la Ciudad de México.

Por El Universal

Marzo 01, 2026 01:55 p.m.
A
Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo capitalino

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobierno,

César Cravioto
, informó que más de cuatro mil

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"#Shakifans" ya están en el Zócalo capitalino para disfrutar el concierto gratuito que ofrecerá la cantante colombiana.
"Hoy a las 20:00 hrs nos vemos en el corazón de la #CiudadDeMéxico para disfrutar, completamente gratis, los grandes éxitos de nuestra colombiana favorita, #Shakira", escribió en redes sociales.
El funcionario sugirió ir con tiempo, hidratarse y prepararse para una noche histórica.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales
Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

SLP

El Universal

Pantallas gigantes en puntos estratégicos facilitarán la movilidad y acceso al concierto en CDMX.

Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes
Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

SLP

El Universal

La pelea entre ambas no se concretó porque Milica no estaba lista, según aclaró Alana Flores en su respuesta pública.

Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo capitalino
Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo capitalino

Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo capitalino

SLP

El Universal

El concierto de Shakira en el Zócalo será una noche histórica para la Ciudad de México.

Gloria Trevi y María Raquenel cantan juntas tras años de distanciamiento
Gloria Trevi y María Raquenel cantan juntas tras años de distanciamiento

Gloria Trevi y María Raquenel cantan juntas tras años de distanciamiento

SLP

El Universal

El reencuentro simboliza una reconciliación tras años de distanciamiento y experiencias difíciles vividas juntas.