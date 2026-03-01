Fans ya esperan a Shakira en el Zócalo capitalino
El concierto de Shakira en el Zócalo será una noche histórica para la Ciudad de México.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobierno,César Cravioto , informó que más de cuatro mil
"#Shakifans" ya están en el Zócalo capitalino para disfrutar el concierto gratuito que ofrecerá la cantante colombiana.
"Hoy a las 20:00 hrs nos vemos en el corazón de la #CiudadDeMéxico para disfrutar, completamente gratis, los grandes éxitos de nuestra colombiana favorita, #Shakira", escribió en redes sociales.
El funcionario sugirió ir con tiempo, hidratarse y prepararse para una noche histórica.
