Concierto gratuito de Shakira en Zócalo provocará cierres viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda anticipar traslados y consultar alternativas viales oficiales.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 01:33 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El próximo domingo 1 de marzo, el

Zócalo capitalino
recibirá a la cantante Shakira

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, quien ofrecerá un concierto gratuito para el público por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorto a anticipar los traslados.
Detalló que, para el domingo las alternativas viales se encuentran Eje 1 Oriente, Eje 2 Norte, avenida de los Insurgentes, avenida Chapultepec y doctor Claudio Bernard.
Las calles aledañas al Zócalo capitalino presentarán cierres y afectaciones viales, por lo que se recomienda planear la ruta con anticipación.
Además, invitó a la población a consultar las alternativas viales a través de sus canales oficiales.
"Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta", dijo en sus redes sociales.

