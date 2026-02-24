Concierto gratuito de Shakira en Zócalo provocará cierres viales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda anticipar traslados y consultar alternativas viales oficiales.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El próximo domingo 1 de marzo, elZócalo capitalino recibirá a la cantante Shakira
, quien ofrecerá un concierto gratuito para el público por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorto a anticipar los traslados.
Detalló que, para el domingo las alternativas viales se encuentran Eje 1 Oriente, Eje 2 Norte, avenida de los Insurgentes, avenida Chapultepec y doctor Claudio Bernard.
Las calles aledañas al Zócalo capitalino presentarán cierres y afectaciones viales, por lo que se recomienda planear la ruta con anticipación.
Además, invitó a la población a consultar las alternativas viales a través de sus canales oficiales.
"Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta", dijo en sus redes sociales.
