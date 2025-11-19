Fátima Bosch se lesiona antes de final de Miss Universo

logo pulso
DIEGO INICIA SU FE

DIEGO INICIA SU FE

Noviembre 19, 2025 05:06 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Más allá de la polémica con el empresario y director tailandés Nawat Itsaragrisil, la competencia de Miss Universo sigue adelante para la representante mexicana Fátima Bosch. A horas de la gran final, la modelo sufrió un pequeño accidente en su habitación de hotel en Tailandia.

En un enlace en vivo con sus seguidores, Fátima explicó que se clavó un cristal en la planta del pie mientras caminaba. A pesar del intenso dolor, decidió continuar enfocada en su preparación para el certamen y posponer la visita al médico.

¿Cómo ocurrió el accidente de Fátima Bosch?

La modelo de 26 años mencionó que el accidente probablemente fue causado por fragmentos de vidrio que quedaron en el suelo de la habitación tras la estancia de una huésped anterior, lo que el hotel no detectó.

Aunque retiró los fragmentos visibles, uno de ellos se enterró en su pie en el que portaba sandalias con suela delgada. Fátima logró extraer parte del cristal con pinzas, pero sigue sintiendo molestias.

"Me clavé un pedacito de vidrio, lo saqué con una pinza, pero me duele mucho en la zona donde me lo clavé. Creo que queda un pedazo ahí, pero como ya se cerró la herida, no quiero tocarme más", explicó. "Me duele muchísimo cuando piso, pero no tengo tiempo de ir al médico ahora."

La belleza también reveló que tiene una parte morada en el área y es pequeña, pero está evitando manipularse.

A pesar de la lesión, Fátima sigue demostrando su determinación.

En una entrevista con Sale el Sol, expresó su compromiso con el certamen y su orgullo por representar a México: "No van a poder conmigo ni con mi país. No voy a dejar la chamba tirada, seguimos dándolo todo."

Este miércoles, durante las preliminares, la mexicana brilló con un traje típico diseñado por Fernando Ortiz, inspirado en la diosa mexica Xochiquetzal.

