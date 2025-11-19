logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Plaga del gusano barrenador afecta a EU, según Claudia Sheinbaum

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aborda las consecuencias del cierre de la frontera en Estados Unidos.

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 04:48 p.m.
A
Plaga del gusano barrenador afecta a EU, según Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el cierre de la frontera al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador ha tenido también un impacto en Estados Unidos, pues aseguró que se ha incrementado el precio de la carne en el país vecino a consecuencia de este veto.

En conferencia de prensa y tras la visita que hizo a nuestro país la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, la Mandataria federal señaló que para evitar este aumento de la carne en el país vecino y al afirmar que hay un control de la plaga, confió que pronto se reabra la frontera.

"También ha habido mucho impacto en Estados Unidos el incremento del precio de la carne, ha sido importante justo por el cierre de la frontera. Entonces por eso, pues esperamos que ya pronto se abra y además hay control de la plaga.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de México busca que sean indicadores técnicos y no subjetivos "y menos políticos", la decisión de reabrir la frontera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Resaltó la construcción de la planta de producción de moscas estériles contra gusano barrenador en Chiapas, la cual se prevé que sea inaugurada en el primer semestre del próximo año.

"Lo que nosotros decimos es que no sea ni subjetivo y menos político, que sea una decisión técnica. Entonces de aquí a junio que va a estar la planta, lo que queremos es que se abra antes con base en un análisis técnico".

La Mandataria federal destacó que su gobierno apoya a productores ganaderos de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Plaga del gusano barrenador afecta a EU, según Claudia Sheinbaum
Plaga del gusano barrenador afecta a EU, según Claudia Sheinbaum

Plaga del gusano barrenador afecta a EU, según Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aborda las consecuencias del cierre de la frontera en Estados Unidos.

Premio Nacional de Periodismo 2024 reconoce trabajos destacados
Premio Nacional de Periodismo 2024 reconoce trabajos destacados

Premio Nacional de Periodismo 2024 reconoce trabajos destacados

SLP

El Universal

El jurado premia la calidad y ética en el periodismo mexicano.

Claudia Sheinbaum busca regular plataformas de apuestas digitales
Claudia Sheinbaum busca regular plataformas de apuestas digitales

Claudia Sheinbaum busca regular plataformas de apuestas digitales

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia cambios en la legislación para regular las plataformas de apuestas en línea.

Grupo Salinas acusa violación a sus derechos por nueva resolución judicial
Grupo Salinas acusa violación a sus derechos por nueva resolución judicial

Grupo Salinas acusa violación a sus derechos por nueva resolución judicial

SLP

El Universal

La empresa Grupo Salinas se pronuncia contra la resolución de la Suprema Corte de México, alegando violación de derechos y falta de imparcialidad.