FÁTIMA BOSCH TOREA PREGUNTA INCÓMODA

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, tuvo una convivencia con los estudiantes de Harvard, y además de los elogios, aplausos y sonrisas que recibió, fue cuestionada por la polémica que rodeo su victoria en el certamen de belleza.

Fue una psicóloga la que comenzó señalando al presidente del certamen Raúl Rocha Cantú, quien está prófugo y es acusado de corrupción, después señaló que seis de los ocho jueces no votaron por Fátima, a quien le lanzó la pregunta:

"¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?".

La tabasqueña, quien portaba la corona, respondió diciendo que ella había trabajado para ganarla y que más allá de las mentiras que se repitieran una y otra vez para que se creyeran como verdad, en estos cuatro meses tras haber ganado, ha demostrado con trabajo por qué fue la ganadora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad, llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar".

"Yo no sabía que trabajabas en Miss Universo y que estuviste en la concentración viendo todo..."

Y concluyó su discurso con una frase de su abuela:

"Y como diría mi abuela, se tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal solo tenga que mentir".