Fernando Bonilla vs MC; los memes que dejó polémico posteo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes, el

, reconocido por su papel de "

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" en "La Oficina", se volvió tendencia endespués de lanzar(MC) por el uso de su imagen en un meme.Por medio de la, eldifundió unade la, la cual fue hecha desde Facebook."Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómova en", se lee en la publicación, acompañado de uny un corazón naranja.De igual manera, en la parte inferior aparece "" realizando un. Encima de la imagen se puede leer: ", gracias por hacer aen todo".Por lo anterior, elexpresó: "Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan apara sus chingaderas".Sin embargo, tras volversedifundieron capturas de pantalla de publicaciones realizadas por Bonilla, en las que expresa suLo que comenzó como unaterminó por desatar unaenPor medio de la mismacompartieron suspara aprovechar la ocasión.Algunosbromearon con el hecho, considerando que elno debió haber hecho eso.Otros más sedeldeEn tanto, un sector del público creó un, utilizando ade laFinalmente, algunosseñalaron altras describir su