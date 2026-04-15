Fernando Bonilla explota contra Movimiento Ciudadano
Reclama uso de su imagen en meme y desata polémica con Chumel Torres en redes
Este martes, el actor Fernando Bonilla, conocido como "Jero" de "La Oficina", fue tendencia en redes sociales, luego de arremeter contra Movimiento Ciudadano (MC) por utilizar su imagen para un meme.
A través de X, el actor difundió una captura de pantalla de la publicación de MC, la cual fue hecha desde Facebook.
"Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar", se lee en la publicación, acompañado de un emoji guiñando el ojo y un corazón naranja.
Asimismo, debajo, se observa a "Jero" haciendo un gesto con la mano. Sobre la imagen se lee: "TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo".
Ante ello, el actor criticó la publicación y pidió que jamás "vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas".
"Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas", expresó.
Luego de que el actor se hiciera viral, usuarios de X compartieron capturas de pantalla de publicaciones hechas por Bonilla, donde comparte su apoyo a Morena.
Por lo anterior, el comunicador Chumel Torres lanzó un comentario, refiriéndose al actor:
"Todo twitter mex unido cagándosela al actor chairo ese", se lee en la publicación, acompañado de un gif de una escena de Los Simpson.
