"Finlandia", la premiada cinta mexicana que cuenta historias muxe

La primera historia es la de Mariano, un joven que está despertando como muxe, pero su madre no lo deja porque lo desea ver sacerdote; la otra es sobre Amaranta, cuyo padre la trata como prostituta y, la última, ve en Delirio, la matriarca del sitio, como alguien que mantiene cartas de amor con una persona en Europa. Las tres vidas forman parte de "Finlandia", cinta con personajes surgidos de la comunidad muxe en Oaxaca, donde sus habitantes no se definen bajo el género de masculino y femenino: un varón puede adquirir el aspecto de mujer, asumiendo ambos roles, siguiendo una tradición ancestral.

Ahora se proyecta en la Filmoteca de la UNAM y estrenará en Cineteca Nacional la semana próxima, para después un lanzamiento mayor a partir de noviembre. Erick Israel Consuelo ("Como dice el dicho"), Cuauhtli Jiménez ("S.O.Z: Soldados" o "Zombies") y Noé Hernández ("Miss Bala") protagonizan los relatos bajo la dirección de Horacio Alcalá, quien debuta en la ficción. El largometraje rodado poco antes de la pandemia, inicia cuando una joven española (Andrea Guasch, "Mercado central") es enviada a la comunidad muxe de Oaxaca, para ver sus diseños de ropa.

"Siempre, hablando del universo muxe, se incluye estético y misticismo, pero aquí la película va más allá de la historia de Martha (la española), sino de una comunidad que tiene que sobrevivir un poco a la violencia y/o al amor, porque al final son aceptadas, pero rechazadas, pueden vestirse como quieran, pero no tienen derecho a enamorarse o formar una familia, porque están destinadas a cuidar a su familia", explica Alcalá.

"Las ponen como cosa romántica y cuando llegué a Juchitán, mucho antes de escribir el guión, vi que sufren como todas las comunidades LGBT, tienen un mensaje de resistencia que habría que dar al mundo", agrega el cineasta.

En su concepción estuvo siempre cerca la comunidad, como Estrella Vázquez, la muxe que saltó mediáticamente en 2019 al ser la portada de una revista internacional. Así fue entendiendo desde cosas como la manera en que se ponen la falda, o lo representativo del resplandor (toque en la cabeza) si es para una iglesia u otro lugar. Alcalá proviene del mundo del documental, así que echó mano de ello para ir delineando la cinta en que también actúan Ángeles Cruz ("Tamara y la Catarina") y Leonardo Alonso ("Nuevo orden").

"Fuimos con calma, no era de llegar directamente a filmar y ya, sino que nos fuimos introduciendo poco a poco. Antes de escribir nos pasamos semanas con ella, tomamos mucho mezcal, fuimos de fiesta, nos cortamos el cabello, después entrevistas. "Las historias (en la película) no le pasaron a nadie, fue más creación en ese sentido. Pero son personajes que existen, no podíamos arriesgarnos a que alguien en Alemania viera la película y creyera que me los inventé. En postproducción, por ejemplo, no añadimos color, lo que se ve es tal cual, siempre de manera respetuosa", detalla. "Finlandia" se ha presentado en más de 20 festivales internacionales y obtenido una novena de premios, entre ellas el del Público en Córdoba, España y de Director en San Francisco.