Flans celebra 40 años sin perder la esencia: "Seguimos siendo las mismas"

Hace 40 años, un domingo por la noche, Raúl Velasco presentaba en Siempre en Domingo a un nuevo grupo femenino que marcaría una época: "Sus nombres son Ivonne, Ilse y Mimí". Ese 6 de octubre de 1985 nacía Flans, el trío que revolucionó el pop latino con irreverencia, energía y una autenticidad que aún las acompaña.

Hoy, Ilse y Mimí recuerdan aquel debut como si hubiera ocurrido ayer. "Estamos muy agradecidas de haber logrado este momento, sobre todo acompañadas de tanto amor del público, eso es lo que más disfrutamos", dice Mimí, quien reconoce que el éxito inicial —más de 5 millones de copias vendidas con su primer disco— las tomó por sorpresa.

Ilse confiesa que firmó su contrato a escondidas de su padre, el publicista Óscar Olivo, quien se oponía a su ingreso al mundo del espectáculo. "Yo veo a esa niñita y digo: ´qué valiente o inconsciente´. Pero me gustaba tanto cantar y bailar que pensé: ´¿me van a pagar por eso? ¿Dónde firmo?´", recuerda entre risas.

Desde su aparición, Flans rompió esquemas: tres chicas "bien", pero sin miedo a reírse de sí mismas ni a desafiar los moldes. "La vida nos juntó para crear esa magia. Nuestro lema hoy es ´Somos tal cual´, porque seguimos siendo las mismas arriba y abajo del escenario", dice Mimí.

Ilse añade que resistieron presiones externas que buscaban moldear su imagen. "Nos decían que éramos un grupo de plástico, pero siempre cantamos en vivo y fuimos fieles a nosotras. Éramos libertad total, aunque bastante fresas", bromea.

Para Mimí, la filosofía del grupo se resume en su himno "No controles", un mensaje de empoderamiento y autenticidad que conectó con toda una generación. "Nos quitamos el disfraz del deber ser perfecto y dijimos: ´nos queremos divertir y no se metan conmigo´. Hoy las fans originales vuelven con nosotras, y también las nuevas generaciones".

Sin edad para la diversión

A lo largo de cuatro décadas, Flans ha vivido todo: ocho discos de estudio, éxitos internacionales, separaciones, reencuentros y disputas legales por el nombre. Ahora, Ilse y Mimí disfrutan la madurez sin renunciar a su esencia.

"Mimí me decía: ´ya voy de bajada´, y le respondí: ´irás tú, porque yo sigo de subida´. Ya volaron mis hijos y es hora de retomar quién era yo antes de las responsabilidades", dice Ilse.

Actualmente, ambas recorren Latinoamérica y Estados Unidos junto a Pandora con el Inesperado Tour, una gira que celebra la música y la amistad. "Les pedimos que se atrevieran a encontrar cosas nuevas. Al final, esto sigue siendo el ´No controles´", agrega Ilse.

Aunque no han tenido tiempo para un concierto conmemorativo, preparan un tema inédito, "Si mañana es nunca", que se estrenará este 9 de octubre en plataformas digitales. "Claro que habrá un concierto como nosotras queremos, pero por ahora seguimos celebrando desde el escenario", concluye Mimí.