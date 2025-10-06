EN LA CIMA DE LA TAQUILLA

LOS ÁNGELES.-La taquilla del fin de semana perteneció a dos atracciones innegables: Taylor Swift y Dwayne “The Rock” Johnson.

Podría haber parecido un enfrentamiento de pesos pesados, pero la devota base de fans de Swift una vez más demostró ser imparable con su película “The Official Release Party of a Show Girl”, que debutó en el puesto número uno con 33 millones de dólares en las salas de Norteamérica, según estimación del domingo de Comscore. El estreno de AMC Theatres, anunciado sólo dos semanas antes con una promoción mínima, sirvió como pieza complementaria al 12mo álbum de estudio de Swift, empaquetando videos musicales, imágenes detrás de cámaras y visuales de letras sin blasfemias en una experiencia de 89 minutos.

La película se proyectó en los 540 cines de AMC en Estados Unidos durante tres días, finalizando después del domingo. AMC transmitió el espectáculo en México, Canadá y en toda Europa.

“Que Taylor Swift aproveche el poder del cine para construir su marca, crear entusiasmo entre sus fans y generar una experiencia comunitaria fuera de sus giras, fuera de sus actuaciones en vivo, es realmente un golpe de genialidad”, afirmó Paul Dergarabedian, el analista principal de medios de Comscore. “Poder añadir otros 33 millones de dólares a la taquilla es muy bienvenido por los dueños de cines que buscaban contenido para sus grandes pantallas”.

Esto ocurre casi dos años después de que su película de concierto “The Eras Tour” se estrenara con 96 millones de dólares, con Swift extendiendo su racha de dominio en la taquilla.

Por su parte, Johnson tuvo una presentación más modesta. Su drama de A24 “The Smashing Machine”, coprotagonizado por Emily Blunt, se estrenó en tercer lugar con apenas seis millones de dólares, detrás de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, que recaudó 11,1 millones de dólares y ha acumulado ahora 107 millones de dólares a nivel mundial.