Florinda Meza descarta demandar a Carlos Villagrán

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Florinda Meza fue tajante sobre hablar sobre los compañeros de Chespirito: no le interesa; así que ha dejado de lado los pleitos con Carlos Villagrán, incluso negó que tenga intención de demandar al intérprete de Quico por difamación, ya que éste ha hablado de una supuesta relación que habría mantenido con la ahora viuda de Roberto Gómez Bolaños.

"Yo nunca dije eso (demandar a Villagrán) al contrario; lo que digo es que para mí no existe nada de eso, los que se cuelguen de mí para hacerse publicidad pues a ellos los hago a un lado. Lo único que debo hacer es agradecerles porque con eso me están demostrando que debo ser una persona muy rentable, porque hacen eso para jalar prensa. Por otro lado, les digo a todos los que hablan mal de mí, que, si supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor", dijo un encuentro con la prensa, tras develar la placa por las 100 representaciones de la obra "Ugo, Pako y Joseluiz", la noche de ayer viernes.

También explicó que no está en posibilidad de informar cuándo podría regresar el programa de Chespirito y todos sus personajes, a la televisión, ya que el negociar con Televisa o con alguna otra empresa es trabajo del heredero de su fallecido esposo: "Yo no puedo llegar a un acuerdo, su hijo Roberto Gómez Fernández, sin que yo me enterara, estuvo en negociaciones, pero algo no cuajó. No depende de mí: aunque yo fui colaboradora en los programas y debería ser con quien hablaran, porque no es cuestión de una herencia sino de derechos de autor", agregó.

La única solución que la actriz encuentra para que ese regreso se dé pronto, es que sea el público el que pida a Televisa que lo vuelva a poner al aire. Lo mismo pasa con la bioserie de "Chespirito", ella ha quedado fuera de cualquier preparativo.

Florinda Meza quiere volver a la actuación

La también escritora confesó a los medios que quiere y tiene la intención de volver al trabajo, de volver a actuar, sobre todo en una puesta de teatro: "Me gustaría volver a actuar, me gustaría tener ahorita las posibilidades y la facilidad de pasar una temporada aquí y hacer teatro".

Sin embargo, también señaló que no es que no tenga propuestas por parte de los productores; sino que lo que le han ofrecido no es lo que ella quisiera hacer, ya que muchos de los libretos que le llegan hacen apología al delito y eso va en contra de sus creencias.