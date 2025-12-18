Florinda Meza expone cuando Villagrán insultó a La Chilindrina

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Florinda Meza dejó a un lado la cautela que suele tener cuando le preguntan sobre sus colegas y compañeros de "El chavo del 8", ya que en repetidas ocasiones ha dicho que por respeto a su marido, el actor Roberto Gómez Bolaños, cuida sus declaraciones, sin embargo, al parecer esta vez decidió desahogarse y respondió sin tapujos.

En una entrevista que la actriz hizo en Santiago de Chile al periodista José Antonio Neme, negó tajante que haya tenido un romance con el actor Carlos Villagrán "Kiko".

"Él siempre que necesita prensa usa a Roberto o me usa a mí, desde hace mucho", expresó; además, agregó que es un mentiroso y que no tiene escrúpulos, por eso ha dicho muchas mentiras sobre Gómez Bolaños.

"No, ese hombre ha mentido en todo, si no tienes escrúpulos, puedes hablar mal hasta de un muerto".

Molesta por ser cuestionada sobre Villagrán, Florinda consideró ruin el que se haya quejado del sueldo que recibió en su momento, y ventiló cuando supuestamente en frente de todos, Villagrán llamó "enana" a María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina".

"Es ruin que un actor diga que le bajaron el sueldo en el programa cuando al contrario, él cuando María Antonieta regresaba nuevamente al programa en pleno foro, delante de todos, dijo 'aunque sea dos pesos, pero yo debo ganar más que esa enana' y Roberto le dijo 'no hables así de una dama', y le dijo 'esa no es una dama'"; Roberto le encaró", recordó Florinda.

Meza descalifica la actitud que entonces tenía Villagrán, sintiéndose, dice, "el más importante", cuando afirma, todos eran unos "don nadie, nadie era famoso".

Florinda Meza, contra María Antonieta de las Nieves

Florinda Meza sostiene que María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", le robó el personaje a Chespirito, por lo que Roberto Gómez Bolaños se sintió traicionado.

"La verdad es que ella robó un personaje, el personaje era de Roberto, y después decía que como nadie lo registraba ella lo registró; no podíamos creerlo, la verdad que Roberto, desde que eso sucedió se sintió traicionado y Roberto no la volvió a saludar nunca más".

Cuando Florinda, de 76 años, fue cuestionada sobre Graciela Fernández, la primera esposa de Gómez Bolaños, y madre de sus hijos, la actriz que le dio vida a Doña Florinda, externó algo con lo que siempre estuvo en desacuerdo: "Su mamá, cada vez que quiso una casa nueva, cuatro se le compró casa, ella vendía la casa cuando ya no le gusta, y se quedaba con el dinero, luego quería otra casa, no usaba ese dieron, ¿qué pasó?, no lo sé, pero cuatro veces y a mí nunca me compró una casa", dijo molesta.