Bancos pagan 9 mil 551 millones de pesos al IPAB en tercer trimestre

Los bancos que operan en el país pagaron 9 mil 551 millones de pesos (mdp) en cuotas ordinarias al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) durante el tercer trimestre de 2025.

El monto reportado entre julio y septiembre de 2025 fue superior a los 8 mil 824 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento anual de 8.2%, equivalente a 727 millones de pesos.

Las mayores aportaciones correspondieron a las instituciones de mayor tamaño, de acuerdo con la información publicada el miércoles por el IPAB en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

BBVA México fue el banco que más pagó en el periodo citado, con 2 mil 213 millones de pesos, seguido por Banorte, con mil 262 millones de pesos, y Banco Santander México, con 1 mil 229 millones de pesos.

En la cuarta posición se ubicó Banamex, con pagos por 737 millones de pesos. Le siguieron HSBC México, con 615 millones de pesos, y Scotiabank, con 585 millones de pesos.

El resto del top ten estuvo integrado por Banco Inbursa, que aportó 459 millones de pesos; Citi México, con 345 millones de pesos; Banco del Bajío, con 306 millones de pesos; y Banco Azteca, con 243 millones de pesos.

Las cuotas ordinarias al IPAB se determinan con base en los depósitos y otros criterios establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Cuotas dejan de ser deducibles de impuestos a partir de 2026

Cabe recordar que a partir de 2026, estas cuotas ya no serán deducibles de impuestos por parte de la banca múltiple, con lo cual, ingresarán al erario.

Esto último forma parte de una estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para aumentar los ingresos presupuestarios del país sin la necesidad de crear nuevos impuestos durante 2026.

Según estimaciones del gobierno federal, con esta medida, se podrían recaudar unos 10 mil millones de pesos adicionales al año, además de que la eliminación de la deducibilidad en estas cuotas pone a México en línea con lo que se realiza en otros países.

"Lo que estamos haciendo también es una homologación respecto de otras jurisdicciones. Por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en la mayor parte de las jurisdicciones, en Estados Unidos en particular, por ejemplo, las cuotas al organismo equivalente a nuestro IPAB, tampoco son deducibles de la base gravable", explicó en septiembre pasado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador.