Foo Fighters encabezan el cartel de la Feria de León 2026

Prepárate para asegurar tus boletos y disfrutar de la diversidad musical que ofrecerá la Feria de León 2026. ¡No te quedes fuera de este gran evento!

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 08:38 p.m.
A
Foo Fighters encabezan el cartel de la Feria de León 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Aunque el año aún no termina, la Feria de León Guanajuato 2026 ya dio a conocer a los artistas que formarán parte de su gran fiesta, donde turistas y público local podrán disfrutar de gastronomía, artesanías y una extensa oferta de conciertos en vivo.

El evento, uno de los más esperados en el Bajío, se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero en el estado de León, Guanajuato. Más de 19 cantantes y bandas de diferentes géneros se presentarán en el Foro Mazda y en el Palenque del Recinto Ferial.

Este miércoles se reveló el cartel oficial de la Feria de León 2026, donde se confirmaron las fechas de cada artista en el Foro Mazda:

23 de enero: La Arrolladora

22 de enero: Los Ángeles Azules

9 de enero: Enjambre

10 de enero: Foo Fighters

11 de enero: Pequeños Musical

16 de enero: La Trakalosa de Monterrey

17 de enero: DLD

20 de enero: Los Recoditos

24 de enero: Kinky

30 de enero: Tiësto

31 de enero: Moenia

1 de febrero: Mau y Ricky

1 de febrero: Paty Cantú

3 de febrero: Banda Machos

4 de febrero: Zoé

En cuanto al Palenque de la Feria de León 2026, los artistas programados son:

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

16 de enero: Carlos Rivera

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Banda Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 y 23 de enero: Carin León

24 de enero: Emmanuel & Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén

29 de enero: Christian Nodal

30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 y 3 de febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizárraga

Los Foo Fighters regresan a México en 2026

Tras su última presentación en el Corona Capital, donde la banda estadounidense reunió a miles de fanáticos, Foo Fighters ahora anuncia su regreso a México como parte de la Feria de León 2026. El grupo se presentará en el Foro Mazda el sábado 10 de enero, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del evento.

Hasta ahora, los organizadores no han anunciado la fecha de venta de boletos. No obstante, siguiendo la dinámica de años anteriores, las entradas estarán disponibles en la página oficial de la Feria de León y en las taquillas del Recinto Ferial.

