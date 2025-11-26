Foo Fighters encabezan el cartel de la Feria de León 2026
Prepárate para asegurar tus boletos y disfrutar de la diversidad musical que ofrecerá la Feria de León 2026. ¡No te quedes fuera de este gran evento!
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Aunque el año aún no termina, la Feria de León Guanajuato 2026 ya dio a conocer a los artistas que formarán parte de su gran fiesta, donde turistas y público local podrán disfrutar de gastronomía, artesanías y una extensa oferta de conciertos en vivo.
El evento, uno de los más esperados en el Bajío, se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero en el estado de León, Guanajuato. Más de 19 cantantes y bandas de diferentes géneros se presentarán en el Foro Mazda y en el Palenque del Recinto Ferial.
Este miércoles se reveló el cartel oficial de la Feria de León 2026, donde se confirmaron las fechas de cada artista en el Foro Mazda:
23 de enero: La Arrolladora
22 de enero: Los Ángeles Azules
9 de enero: Enjambre
10 de enero: Foo Fighters
11 de enero: Pequeños Musical
16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
17 de enero: DLD
20 de enero: Los Recoditos
24 de enero: Kinky
30 de enero: Tiësto
31 de enero: Moenia
1 de febrero: Mau y Ricky
1 de febrero: Paty Cantú
3 de febrero: Banda Machos
4 de febrero: Zoé
En cuanto al Palenque de la Feria de León 2026, los artistas programados son:
9 de enero: Alfredo Olivas
10 de enero: Gloria Trevi
11 de enero: Palomazo Norteño
16 de enero: Carlos Rivera
17 de enero: Julión Álvarez
18 de enero: Pancho Barraza
19 de enero: Banda Cuisillos
20 de enero: María José
21 de enero: Matute
22 y 23 de enero: Carin León
24 de enero: Emmanuel & Mijares
25 de enero: Conjunto Primavera
26 de enero: Yuridia
27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén
29 de enero: Christian Nodal
30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
1 de febrero: Banda MS
2 y 3 de febrero: Edén Muñoz
4 de febrero: Chuy Lizárraga
Los Foo Fighters regresan a México en 2026
Tras su última presentación en el Corona Capital, donde la banda estadounidense reunió a miles de fanáticos, Foo Fighters ahora anuncia su regreso a México como parte de la Feria de León 2026. El grupo se presentará en el Foro Mazda el sábado 10 de enero, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del evento.
Hasta ahora, los organizadores no han anunciado la fecha de venta de boletos. No obstante, siguiendo la dinámica de años anteriores, las entradas estarán disponibles en la página oficial de la Feria de León y en las taquillas del Recinto Ferial.
