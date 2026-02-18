Gabriel Soto recibe ola de comentarios tras foto con Geraldine Bazán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Una

que

compartió en sus redes está dando mucho de qué hablar, comentarios, en su gran mayoría positivos, es lo que ha desatado una instantánea junto a la también actriz, su exesposa y madre de sus hijas.eran una de las parejas más estables del medio del espectáculo, tras iniciar un, el cual mantuvieron al principio en bajo perfil, se convirtieron en padres de Elissa Marie un año después, para después recibir a Alexa Miranda en 2014.En 2016 se casaron, y aunque su vida familiar parecía ir bien y con estabilidad, la separación llegó en medio de la polémica, pues Geraldine expuso que la actriz rusase encargó de que a través de indirectas muy directas, supiera que ella y Gabriel mantenían una relación.Aunquemantuvieron una relación sentimental de casi seis años, y habían anunciado boda, seen medio de especulaciones de infidelidad por parte del actor.se mostró orgulloso de sus dos hijas, en unajunto a su exesposa Geraldine, el actor les dedicó unen el que se muestra orgulloso por las jóvenes en las que se han convertido; este año celebraron el cumpleaños de ambas el mismo día."Hoy es cumpleaños de Elissa y el jueves el de Miranda y este año decidimos festejarlas juntas. Hijas, son nuestra vida entera y lasel corazón. Ya les he dicho todo lo que les deseo y estaremos SIEMPRE para ustedes y sobre todas las cosas. QUE GRAN ORGULLO ver las personas tan hermosas, nobles e inteligentes en las que se han convertido"Aunquesiempre han dicho que su relación será cordial por el bien de sus hijas, el volver a verlos juntos en familia han desatado comentarios que sugieren deberían de darse unacomo pareja."Qué bellos, ese matrimonio no debió romperse, son tanpeeeero ya se ya me callo", escribió una cibernauta que se sumó a los buenos comentarios que está recibiendo la"Ay... Que vuelvan a", escribió alguien más.