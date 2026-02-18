Cateo por narcomenudeo deja dos detenidos
Se detuvo a Leslie "N", alias "La Flaca", y a Silvestre "N", quienes vendían droga cerca de escuelas en la zona.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Elementos de laSecretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
) y de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco, a través de la cual se capturó a Leslie "N", alias "La Flaca", señalada por la venta de droga en un inmueble, así como en secundarias y preparatorias de la zona.
Junto a "La Flaca" se detuvo a Silvestre "N" y se aseguraron varias dosis de droga.
La SSC informó que policías montaron un dispositivo de vigilancia en atención a varias denuncias ciudadana por la venta de droga en un domicilio ubicado en la Antigua Calzada de Guadalupe, de la colonia San Marcos.
Además, Leslie "N" permitía el consumo de los narcóticos en inmediaciones del lugar y al parecer ofrecía la droga en cinco escuelas en la zona, donde agredía a los estudiantes que no le compraban.
Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de cateo a un juez de control, quien otorgó el mandamiento.
Elementos de la SSC y de la FGJ, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, ejecutaron el mandamiento en el domicilio, donde se detuvo a la mujer de 41 años de edad y al hombre de 37.
Además, se aseguraron 41 bolsas con aparente marihuana.
La pareja y lo asegurado quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial.
no te pierdas estas noticias
Cateo por narcomenudeo deja dos detenidos
SLP
El Universal
Se detuvo a Leslie "N", alias "La Flaca", y a Silvestre "N", quienes vendían droga cerca de escuelas en la zona.
Claudia Sheinbaum impulsa cambios en alerta sísmica para celulares
SLP
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó cambios para evitar confusión y molestias en la población.
Localizan sin vida a mujer desaparecida en 2017 en Tlaxcala
SLP
El Universal
Elena Liliete Álvarez fue encontrada 23 días después de su desaparición, pero su cuerpo permaneció años en fosa común.