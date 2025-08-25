logo pulso
Gael García Bernal lamenta la muerte de Verónica Echegui

Gael García Bernal expresa su tristeza por la pérdida de la talentosa actriz española

Por El Universal

Agosto 25, 2025 02:52 p.m.
A
Gael García Bernal lamenta la muerte de Verónica Echegui

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Verónica Echegui murió este domingo a sus 42 años, víctima de cáncer, como confirmaron algunos de sus allegados el medio "El País". La interprete española, conocida en México por participación en la cinta "Me estás matando Susana", prefirió llevar su diagnóstico de la forma más discreta posible, por lo que la noticia de su partida ha consternado a todo el gremio de actores.

De acuerdo con el círculo cercano de Verónica, quien entró en comunicación con el diario español, habría pasado sus últimos días hospitalizada.

Hasta el momento, es muy poca la información entorno a su deceso; su familia se ha negado a hacer cualquier pronunciamiento público.

Uno de los que sí conocía su diagnóstico, como es el caso de Dani Guzmán, actor y guionista español, contó a "El País" que, Verónica le pidió hermetismo frente a la situación.

"Ella me pidió que fuéramos muy discretos, fue la actriz más talentosa de su generación, una personalidad única".

En lo que respecta a actores mexicanos, Gael García Bernal, con quien coprotagonizó "Me estás matando Susan", en 2016, ya se ha pronunciado:

"Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos, querida, Verónica Echegui -compañera-, abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste, qué fortuna haber jugado a ser actores contigo, te mando un suspiro a donde quiera que estés".

SLP

El Universal

Gael García Bernal expresa su tristeza por la pérdida de la talentosa actriz española

