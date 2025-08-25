Muere la actriz española Verónica Echegui a los 42 años

Este domingo 24 de agosto fue confirmado el fallecimiento de la actriz española Verónica Echegui, la noticia sorprendió a muchos de sus fanáticos, amigos y compañeros de trabajo.

La interprete madrileña que murió de cáncer gozaba de una gran trayectoria en el mundo del cine y la televisión. Es recordada por protagonizar múltiples películas de gran éxito como: "El patio de mi cárcel", "Katmandú, un espejo en el cielo", "Yo soy la Juani", "El libro del amor", "La gran familia española", "Justicia artificial", entre muchos otros.

¿Cuál fue su última publicación en Instagram?

En sus redes sociales solía subir contenido sobre su día a día como actriz, sus próximos proyectos, fotos de ella como modelo, detrás de escena de los rodajes en los que participó, viajes y entre muchos otros. Prácticamente mostró toda su vida artística como actriz y modelo.

La última publicación de Verónica Echegui fue el pasado 15 de junio con el tráiler de la serie llamada "A Muerte", comedia romántica en la que ella fue protagonista.

Esta publicación cuenta con alrededor de 2,404 me gusta y 1,469 comentarios, de los cuales algunos amigos, compañeros y fanáticos ya dejan mensajes de condolencias demostrando el cariño y admiración que le tenían.