Guillermo Del Toro aparece en serie "Barry" de HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Guillermo Del Toro es uno de los directores mexicanos que ha sabido ganarse su fama con base en diferentes producciones, ya sean televisivas o cinematográficas. Recientemente, se reveló su cameo en la serie "Barry" y sus fans quedaron sorprendidos con la participación.

La actuación del director mexicano dejó con buen sabor de boca a la audiencia. De Toro apareció como invitado especial en el tercer episodio de la cuarta y última temporada de la famosa serie de HBO Max.

Semanas atrás compartió a sus fans la noticia. Y finalmente se estrenó el capítulo, por lo que las fotos de su caracterización no tardaron en alborotar las redes sociales.

Bill Hader, actor, escritor y director de "Barry", reveló algunos detalles sobre la participación del mexicano. Sin embargo, en la entrega se pudo observar a Del Toro explorar una faceta que pocos se imaginaban.

Y es que el cineasta galardonado interpretó a un criminal llamado "Toro". En la trama, dicho personaje ofrece a sus hombres NoHo Hank y Cristóbal para matar a Barry.

La participación de Del Toro fue fácil de concretar, ya que de por medio ocurrió una anécdota con el originario de Jalisco y que fue explicada por el mismo Hader.

Según reveló el director de "Barry", el propio Guillermo Del Toro solicitó hacer un cameo pues le confesó su deseo y admiración por la serie.

"Escribí un papel para ti (Guillermo Del Toro). El personaje se llama 'Toro'. Y creo que se sorprendió un poco. Él dijo: ´¿En serio?´ Y yo: ´¡Sí!´ Y me envió un mensaje de vuelta: ´¿Hablas en serio?´ Y yo le dije: ´Sí, me lo pediste. Lo hice´. Y él dijo: ´Oh, bueno, ¿cuándo filmas? ¿cuándo es?´", relató Bill para Deadline.

A las pocas horas del estreno, los fans de Del Toro repostearon las fotografías de su caracterización. En ellas es posible ver al cineasta con un sombrero y traje color vino, como si se tratara de un gangster.