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Gustavo Loza habla tras caso con Karla Souza

Tras años de controversia, Loza busca cerrar un ciclo con su película y diálogo familiar.

Por El Universal

Abril 24, 2026 11:59 a.m.
A
Gustavo Loza habla tras caso con Karla Souza

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- A ocho años de haber sido señalado como

presunto abusador
de la actriz Karla Souza

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, el director Gustavo Loza consideró que actualmente los hombres se encuentran en indefensión contra esos ataques.
En 2018 el director de "Los Héroes del Norte" experimentó linchamiento mediático cuando Souza reveló haber sido víctima de un ataque sexual por parte de un director, aunque nunca dijo un nombre o título de la producción en que la sufrió.
Horas después de la revelación, la empresa Televisa con la que Loza trabajaba la serie "40 y 20", hizo público que tras una investigación preliminar rompía toda relación laboral con el cineasta.
La actriz de "Nosotros los nobles" nunca lo negó o aclaró; tampoco interpuso una denuncia formal contra Loza.
Ayer jueves, en el marco del Festival Internacional de Cine en esta ciudad, Loza presentó "Renacer", un filme dirigido y protagonizado por él mismo, en el que cuenta la historia de un joven que debe huir del país luego de ser acusado de violación, cuando en realidad se trató de algo consensuado.
"Ahora me preocupa más mi hijo que mi hija y no porque no me preocupe ella, pero la realidad es que hemos entrado en un terreno de vulnerabilidad tremendo los hombres por las agendas actuales y que entiendo son necesarias, pero también los hombres estamos en una indefensión total y es importante hablar padres con hijos", dijo Loza durante la premier de la cinta.
A pregunta expresa el realizador indicó que ahora no le interesa la manera en que puede ser percibido por la gente.
"Con todo respeto no me quita el sueño, me da absolutamente igual lo que opine la gente. Imagínate si tuviera ocupado de eso. Mi familia, mis amigos cercanos saben quien soy yo, siempre digo las cosas de frente y lo único que pasa con estas situaciones es que te hacen más fuerte", externó.
"Renacer" es una cinta en la que Loza compartió set con sus hijos veinteañeros Ximena y Bruno. Es coproducida junto con Mónica Lozano ("No se aceptan devoluciones").
"Era una manera de cerrar de manera amorosa un círculo, lo necesitábamos, había ahí para mi una responsabilidad moral frente a mis hijos, mi gente y a mi mismo de decir vamos a cerrar, hay tiempo para todo", expuso Loza.
"Renacer" continuará su corrida festivalera en los siguientes meses, al tiempo que sostiene conversaciones para su distribución en cines.

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