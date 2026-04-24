Gustavo Loza habla tras caso con Karla Souza

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- A ocho años de haber sido señalado como

de la actriz

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, el directorconsideró que actualmente los hombres se encuentran en indefensión contra esos ataques.Enel director de "Los Héroes del Norte" experimentócuando Souza reveló haber sido víctima de unpor parte de un director, aunque nunca dijo un nombre o título de la producción en que la sufrió.Horas después de la revelación, la empresacon la que Loza trabajaba la serie "40 y 20", hizo público que tras unarompía toda relación laboral con el cineasta.La actriz de "Nosotros los nobles" nunca lo negó o aclaró; tampoco interpuso una denuncia formal contra Loza.Ayer jueves, en el marco delen esta ciudad, Loza presentó "", un filme dirigido y protagonizado por él mismo, en el que cuenta la historia de un joven que debe huir del país luego de ser, cuando en realidad se trató de algo consensuado."Ahora me preocupa más mi hijo que mi hija y no porque no me preocupe ella, pero la realidad es que hemos entrado en un terreno de vulnerabilidad tremendo los hombres por lasy que entiendo son necesarias, pero también los hombres estamos en una indefensión total y es importante", dijo Loza durante la premier de la cinta.A pregunta expresa el realizador indicó que ahora no le interesa la manera en que puede ser percibido por la gente."Con todo respeto, me da absolutamente igual lo que opine la gente. Imagínate si tuviera ocupado de eso. Mi familia, mis amigos cercanos saben quien soy yo, siempre digo las cosas de frente y lo único que pasa con estas situaciones es que te hacen", externó." es una cinta en la que Loza compartió set con sus hijos veinteañeros. Es coproducida junto con("No se aceptan devoluciones")."Era una manera de cerrar de manera amorosa un círculo, lo necesitábamos, había ahí para mi unafrente a, mi gente y a mi mismo de decir vamos a cerrar, hay tiempo para todo", expuso Loza." continuará suen los siguientes meses, al tiempo que sostiene conversaciones para su