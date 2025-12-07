Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, logró un doble golpe al crimen organizado este domingo 7 de diciembre con dos operativos que resultaron en la detención de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas, y en el aseguramiento de 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa.

En el primer operativo, hecho en el municipio de Tapachula, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General de Chiapas (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y SSPC, lograron la captura de 12 personas, presuntamente pertenecientes al CJNG. Durante el arresto, las autoridades también incautaron diversas cantidades de narcóticos y equipo táctico, incluyendo armas de fuego y vehículos. La detención es considerada un golpe significativo al crimen organizado en la región, ya que el CJNG ha intensificado sus actividades ilícitas en el sur del país.

En Los Mochis, Sinaloa, el segundo operativo fue ejecutado por autoridades federales, lo que resultó en la captura de dos personas acusadas de delitos contra la salud. Durante la intervención, se aseguró una carga de 320 kilos de metanfetamina. El aseguramiento considerado un logro en la lucha contra el narcotráfico.

"Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles", escribió en sus redes el titular de la SSPC.

García Harfuch destacó la importancia de estos operativos, subrayando que las fuerzas de seguridad están comprometidas en desmantelar las redes de distribución de drogas y atacar al crimen organizado en diversas entidades federativas.

Estos operativos se producen en un contexto de creciente presión sobre los grupos criminales en varias regiones del país, lo que refleja el esfuerzo conjunto por parte de las autoridades para debilitar las estructuras del crimen organizado.