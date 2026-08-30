Tammy Parra y Héctor Klünder confirman su compromiso en redes

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Después de hacer pública su relación en 2025, Tammy Parra y Héctor Klünder dieron el siguiente paso y confirmaron que están comprometidos.

La propuesta ocurrió durante un viaje por Suiza, en medio de un paisaje de montañas y un lago que terminó como escenario de una de las noticias más comentadas entre sus seguidores.

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La pareja, que durante años estuvo vinculada por su relación profesional y amistad, ahora prepara una nueva etapa juntos: el matrimonio.El anuncio llegó a través de redes sociales, donde ambos compartieron imágenes y un video del momento que tomó por sorpresa a sus seguidores.En la grabación se observa a Klünder arrodillándose frente a Tammy para hacerle la pregunta. Ante ello, la influencer voltea para darle el sí y posteriormente sellar el momento con un beso mientras celebraban su compromiso."El ´sí´ que cambiará mi vida. Después de todo siempre somos solo tú y yo", escribió Tammy Parra al acompañar la publicación.Asimismo, en varias imágenes que captaron el momento de la pedida, la pareja resumió el significado de este nuevo capítulo: "Esta historia continúa, pero ahora con un ´nosotros´".Héctor Klünder es conocido en redes no solamente por su relación con Parra, sino también por su trayectoria como especialista en marketing digital, gracias Estudió la licenciatura en Publicidad en el Centro Universitario de Comunicación.Durante años estuvo al frente de la representación profesional de la influencer, incluso cuando Tammy mantenía una relación con Omar Núñez, quien anteriormente le había pedido matrimonio.También ha construido su propio camino dentro de la industria. Es fundador de la agencia Digileap & Co., y cuenta con experiencia en áreas como marketing digital, publicidad, relaciones públicas y manejo de talento.En Instagram, el ahora prometido de Tammy Parra supera los 100 mil seguidores, plataforma en la que suele mostrar aspectos de su vida cotidiana y colaboraciones relacionadas con distintas marcas.