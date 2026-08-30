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Armando Hormiga González juega primeros minutos con Olympiacos

El exjugador de Chivas busca adaptarse al ritmo del fútbol griego en su debut.

Por El Universal

Agosto 30, 2026 03:36 p.m.
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Armando Hormiga González juega primeros minutos con Olympiacos
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      Armando "Hormiga" González vivió este domingo un momento especial en su carrera al realizar su debut oficial con el Olympiacos. El delantero mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 68, cuando su equipo mantenía la ventaja mínima de 1-0 sobre el Asteras Tripolis FC, recibiendo así la confianza del cuerpo técnico para participar en un encuentro clave de la Superliga de Grecia.


      Con poco más de 20 minutos por disputar, el exjugador de Chivas se mostró activo en el frente de ataque y buscó adaptarse rápidamente al ritmo del partido.

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