Colectivos realizan jornada para visibilizar desaparición en México

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En el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada, colectivos de personas buscadoras realizaron una jornada denominada "Hagámosles Visibles 2026", la cual contempla 12 horas de actividades para visibilizar la desaparición en México y para exigir a las autoridades que se implementen acciones para atender la crisis.

En punto de las 09:00 horas, los contingentes comenzaron a concentrarse en la Glorieta de las y los Desaparecidos en Paseo de la Reforma, donde llevaron a cabo una misa ecuménica por las más de 135 mil personas desaparecidas, la cual fue oficiada por el padre Arturo Carrasco y cuyo propósito fue luchar contra el olvido y la impunidad.

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Posteriormente, alrededor de las 11:00 horas, realizaron una pega masiva de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en la Glorieta. La jornada también contempló la presentación de exposiciones fotográficas, mesas de diálogo, foros, talleres, proyección de documentales y actos musicales y de baile.-----"Pedimos empatía, nada más"En entrevista con EL UNIVERSAL, Victoria Rosales, quien busca a su hija Nadia Rosales desaparecida en Puebla en 2017, acudió a la jornada para visibilizar y sensibilizar sobre la crisis de desapariciones que enfrenta el país."Las desapariciones van cada día más en aumento y no nada más en la Ciudad de México, sino que se han dado en todo el país", dijo.Para ella, el actuar de las autoridades ante la crisis ha sido insuficiente. Por ello lamentó que "la Presidenta ponga tantos peros para aceptar que hay desapariciones. Han habido muy pocos avances, porque sigue sin reconocerse el problema".En ese sentido, afirmó que las autoridades y las instituciones deben estrechar esfuerzos con las madres y personas buscadoras, así como también con expertos en la materia para atender de manera integral la desaparición forzada."Ellos deben de trabajar más con las familias buscadoras, porque somos quienes realmente sabemos sobre nuestros desaparecidos y con gente experta en la materia de desaparición que nos ayude a encontrar a nuestros seres queridos", expresó.Gabriela, quien busca a su hijo Alejandro Trujillo, desaparecido en Mazatlán Sinaloa en 2024, asistió a la Glorieta, "porque es importante que haya espacios donde se les dé la visibilidad. Exigimos memoria, verdad y justicia".En su opinión, continúan sin darse avances significativos para atender la crisis de desaparición forzada en el país, "porque todo sigue igual, las madres haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno"."El gobierno no ha actuado, no ha hecho absolutamente nada. Todos los días siguen desapareciendo niños, jóvenes y madres. No están respetando edad, sexo ni género. Todos los días están desapareciendo a nuestros familiares", declaró.Ante ello, pidió a las autoridades realizar el trabajo que les corresponde, "porque reciben un sueldo y no están haciendo absolutamente nada. Nos están dejando solas a las madres buscadoras, a que salgamos, a que nos expongamos. Estamos haciendo el trabajo que al Estado le corresponde"."Pedimos empatía nada más. Cualquiera puede estar en esta situación y nadie está exento", manifestó.