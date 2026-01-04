Hendrick Bages: La emoción tras la captura de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la imagen del actor Hendrick Bages, llorando, sentado en el suelo se volvió viral.

"No es tristeza, es felicidad... se acabó, por fin se acabó", dijo en un video que recorrió las redes sociales.

Conocido por ser uno de los protagonistas de la exitosa serie juvenil venezolana, el actor nacido en Caracas es uno de los rostros más recordados por la generación que creció con canciones, salidas del programa, como "Alégrame el día" o "El celular".

Bages estudió Comunicación Social en la Universidad Santa María y, a diferencia de otros colegas, decidió no desligarse de la conversación política.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Siempre he sido el Hendrick antichavista-madurista que siempre he sido", escribió años después en Instagram, reconociendo que su postura le cerró puertas profesionales y, finalmente, fronteras.

¿Por qué Hendrick Bages tuvo que salir de Venezuela?

Uno de los puntos de quiebre para que, al actor, ahora radicado en Miami, tuviera que salir de su país fue una publicación en Instagram contra figuras vinculadas al oficialismo. El actor se refirió al cantante Omar Acedo, exintegrante de Calle Ciega, y a Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello. Ambos aparecieron siguiéndolo en Instagram, algo que Bages interpretó como una provocación.

"Yo me meto en Instagram y veo que me sale follow back... Daniella Cabello me seguía. Omar Acedo también. Hice screenshot y monté una story", contó en el podcast para Youtube de Gustavo Campos.

La publicación, que después eliminó, fue replicada y viralizada en cuestión de horas por cuentas de farándula, portales digitales y redes sociales. Acedo había sido señalado en distintas ocasiones por su cercanía con actos oficiales del chavismo, mientras que Daniella Cabello, por su apellido, representaba para muchos venezolanos el rostro familiar del poder.

"Yo no tengo nada en contra de Natalie, la hermana. Es una gran profesional, una de las mejores actrices que tuvimos en Somos Tú y Yo. Mi problema es con Omar, punto".

Años después, el actor supo que esa publicación seguía pesando como antecedente político y mediático, al punto de cerrarle cualquier posibilidad de regresar a Venezuela sin riesgo.

"A mí no me importa que piensen que soy radical. Con gente radical tienes que ser radical. No hay otra manera... cuando me dijeron lo que eso había provocado, entendí que yo no podía volver".

"Tienes 48 horas para irte"

La ruptura definitiva ocurrió en 2018, la última vez que pisó Venezuela. Tras manifestar apoyo a la oposición y expresar críticas abiertas al gobierno, recibió una advertencia directa:

"Me llamaron por teléfono y me dijeron: ´Tienes 48 horas para irte de Venezuela o te desapareces de la faz de la tierra´... Me asusté. Nunca he vuelto".

Desde entonces vive en Estados Unidos, cargando con la culpa de haberse ido, el miedo de regresar y la responsabilidad de ser padre.

"Si no tuviera un hijo, yo me hubiese metido por la frontera. Pero no puedo dejar a mi hijo. Hice durante años lo que pude desde afuera, decenas de cosas que nadie se enteró", dijo en el mismo podcast.

Tras conocerse la captura de Maduro en enero de 2026, Bages publicó un video que se convirtió en símbolo para parte de la diáspora venezolana:

"Esto es por todos los caídos, por todos los presos, por los enfermos, por las familias separadas, por toda el hambre. Tengo fe. Confío. Y desde lejos haré lo que me pidan para poder volver a casa", se lee en una de sus recientes publicaciones en Instagram.

El fenómeno que fue "Somos tú y yo"

Estrenada en 2007, "Somos tú y yo" se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos del país antes del cierre progresivo del espacio cultural independiente. Transmitida por Boomerang y producida por Venevisión, la serie combinaba música, romance y conflicto adolescente en un formato inspirado libremente en "Grease".

La historia se desarrollaba en una academia de artes escénicas, donde un grupo de jóvenes intentaba abrirse camino entre clases de música, baile y actuación, mientras enfrentaban rivalidades, romances y conflictos familiares. El elenco reunía a varios de los rostros más populares de la época: Arán de las Casas, Sheryl Rubio, Víctor Drija y Hendrick Bages, entre otros. Todos conservaban su nombre real en la ficción.

El impacto trascendió la pantalla: giras nacionales y conciertos multitudinarios, incluidos varios con entradas agotadas en el Poliedro de Caracas. Pero mientras la serie se exportaba con éxito a otros países, Venezuela comenzaba a cerrarse.