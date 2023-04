Hermana de Moonbin da el último adiós al cantante en redes sociales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El mundo de la música, y en especial el del K-Pop, conmocionó la mañana de este miércoles cuando se reveló el lamentable fallecimiento de Moonbin, artista surcoreano y miembro de la banda ASTRO. De acuerdo con información local, el cantante habría sido encontrado en su departamento, sin vida, por su representante y aunque las causas de la muerte no han sido reveladas, se presume que el joven de 25 años pudo haberse quitado la vida.

Más tarde, la noticia fue confirmada por la empresa Fantagio, quienes representan a la famosa agrupación, con un comunicado oficial donde, además de pedir disculpas a los fans por darles información tan triste, pidieron por el eterno descanso del famoso: "El 19 de abril, el miembro de ASTRO, Moonbin, nos dejó repentinamente y ahora se ha convertido en una estrella en el cielo", se puede leer en el documento.

Fans, amigos y colegas de la banda lamentaron esta tragedia a través de las redes sociales, sin embargo, uno de los mensajes que más ha destacado en es el de Moon Sua, integrante del grupo Billlie y hermana del fallecido artista.

Sua, en su cuenta oficial de Instagram, compartió varias imágenes al lado de Moonbin, y le dedicó algunos emotivos mensajes en los que se dice devastada por su partida: "Es muy difícil de creer porqué pasó esto. Estoy llorando. Moonbin, descansa en paz. Siempre te querré", escribió en una de las postales donde ambos aparecen de pequeños.

Además, la rapera también publicó algunas fotografías de los momentos más importantes que vivieron juntos, como una vez que compartieron el escenario o cuando llegaban a encontrarse en el backstage.

Como era de esperarse, los seguidores de Moon no sólo le expresaron sus condolencias, también le mandaron palabras de aliento y resignación en estos complicados momentos: "Estamos contigo Sua", "Todo nuestro amor para ti y tu familia", "No puedo decirte que todo mejorará, pero mantente fuerte", "Moonbin en nuestras oraciones", "Te amamos", son sólo algunos de los comentarios que ha recibido.

En el comunicado emitido por Fantagio, explicaron que los funerales se llevaran a cabo en privado y de manera silenciosa, además, piden a los fans y los medios no especular sobre la trágica partida de Moonbin, esto con la única intención de que su familia pueda vivir su dolor y despedir al joven como se merece.

Hasta la tarde de este miércoles el resto de los integrantes de ASTRO no se han pronunciado al respecto y tampoco se sabe lo que pasará con los compromisos que tenían agendados, entre ellos una visita a México.