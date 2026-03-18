Hermano de Ana Bárbara revela distanciamiento por Ángel Muñoz
El distanciamiento entre Ana Bárbara y su hermano Pancho se profundizó tras denuncias contra Ángel Muñoz.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-Pancho Ugalde , hermano de Ana Bárbara
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, habla de la percepción que tenía de Ángel Muñoz, antes de que se desatara el escándalo de su presunta infidelidad. Para el también cantante, se trata de una persona poco fiable, que siempre tuvo "conductas inadecuadas".
El hermano de la cantante, de la que desde hace años se mantiene distanciado -debido a un pleito relacionado a la autoría de dos de las canciones de Ana Bárbara-, sostuvo una entrevista con Univisión.
Ahí, Pancho confió que, desde tiempo atrás, desconfiaba del buen proceder de Muñoz que, ahora, es acusado de serle infiel a la cantante y de ventilar algunos aspectos de la vida íntima de la intérprete de "Bandido".
"Yo, desde hace mucho tiempo supe que, este tipo, hacía conductas inadecuadas", señaló.
Para Pancho, que también se dedica a cantar, no es ninguna sorpresa el saber que Ángel le fue desleal a su hermana con la creadora de contenido Adri Toval; según narra, el hecho de que, desde siempre, se comportara negativamente, auguraba que la relación no tendría un buen final.
"Nadie quiere ver que su gente, que su familia, pase por situaciones difíciles, de alguna manera, se veía venir, algo que empieza mal, pues termina mal", señaló.
Ugalde rememoró que hace ochos años, confrontó a Ana Bárbara, luego de descubrir algunas anomalías en el comportamiento de su cuñado.
Sin embargo, en el intento de que su hermana advirtiese qué clase de persona se encontraba a su lado, la acción de Pancho no generó más que, la distancia entre los dos se recrudeciera todavía más.
"Yo la encaré, descubrí algunas cosas de este tipo, fui a verla a ella hace ocho años, de ahí para acá, no pudimos ponernos de acuerdo y, desde entonces, no hablamos", detalló.
Respaldó las versiones que afirman que, antes del matrimonio que lo une a su hermana, Muñoz ya había estado casado y que, de hecho, la relación con Ana Bárbara se habría dado cuando este seguía en su anterior compromiso.
"Es un tipo que miente sistemáticamente, tenía una esposa, se divorció", ahondó.
Recuerda que, cuando Ángel llegó a la vida de su hermana, la cantante sustituyó a gran parte de los integrantes de la familia, entre ellos, afirmó, algunos de sus propios hijos.
"Llegó a hacerme un lado a mí, a hacer un lado al mismo Emiliano que, en alguna ocasión intentó preguntarle (a Muñoz) sobre qué estaba pasando con algunas de las cuentas de la mamá, lo hizo a un lado, a los contadores... a todo el mundo, él quiere quedarse con todo lo de mi hermana", aseguró.
Y reconoció que José Emilio Fernández Levy fue el primero que se atrevió a hablar de la situación frontal y públicamente, lo que también le habría valido el distanciamiento de la cantante, que lo crío como un hijo.
Pancho lamentó que no sólo él y algunos de sus sobrinos, sino que hasta su propia madre, doña María de Lourdes Motta, hayan sido apartada de la vida de la cantante, mientras esta seguía en una relación con Muñoz.
"El primero en denunciar esos maltratos, públicamente, fue Emilio Levy, después mi sobrino Emiliano sale expulsado y cae en la casa de las nanas, Chemita tuvo que ser rescatado por 'Pirru', para salir de ahí, después mi mamá, por denunciar y alzar la voz, en contra lo que hacía este tipo con mis sobrinos, salió expulsada de la casa, a empujones la corrió este criminal y, por último, las nanas, que salieron también de ahí corriendo", detalló.
A la postre, Pancho envió un mensaje a la grupera, disculpándose por las ocasiones que, por sus comportamientos e insistencia, la pudo herir.
"Simplemente que la amo, que me perdone si, en algún momento, fui demasiado insistente con ella, pero, aquí estamos, la familia siempre está para ella, a lo mejor, desde otra trinchera, a lo mejor no cerca de ella, pero siempre estamos con ella, de corazón", precisó.
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