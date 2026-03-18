Hermano de Ana Bárbara revela distanciamiento por Ángel Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

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, habla de la percepción que tenía de Ángel, antes de que se desatara el escándalo de su presunta. Para el también cantante, se trata de una persona poco fiable, que siempre tuvo "".El hermano de la cantante, de la que desde hace años se mantiene-debido a unrelacionado a la autoría de dos de las canciones de Ana Bárbara-, sostuvo unaconAhí, Pancho confió que, desde tiempo atrás, desconfiaba del buen proceder deque, ahora, es acusado de serle infiel a la cantante y de ventilar algunos aspectos de la vida íntima de la intérprete de "Bandido"."Yo, desde hace mucho tiempo supe que, este tipo, hacía", señaló.Para Pancho, que también se dedica a cantar, no es ninguna sorpresa el saber que Ángel le fue desleal a su hermana con la creadora de contenido; según narra, el hecho de que, desde siempre, se comportara negativamente, auguraba que la relación no tendría un buen final."Nadie quiere ver que su gente, que su, pase por, de alguna manera, se veía venir, algo que empieza mal, pues", señaló.Ugalde rememoró que hace ochos años,, luego de descubrir algunas anomalías en el comportamiento de su cuñado.Sin embargo, en el intento de que su hermana advirtiese qué clase de persona se encontraba a su lado, la acción de Pancho no generó más que, laentre los dos se recrudeciera todavía más."Yo la encaré, descubrí algunas cosas de este tipo, fui a verla a ella hace, de ahí para acá, no pudimos ponernos de acuerdo y, desde entonces, no hablamos", detalló.Respaldó las versiones que afirman que, antes del matrimonio que lo une a su hermana,ya había estado casado y que, de hecho, la relación con Ana Bárbara se habría dado cuando este seguía en su anterior compromiso."Es un tipo que miente sistemáticamente, tenía una, se", ahondó.Recuerda que, cuando Ángel llegó a la vida de su hermana, la cantante sustituyó a gran parte de los integrantes de la, entre ellos, afirmó, algunos de sus propios"Llegó a hacerme un lado a mí, a hacer un lado al mismo Emiliano que, en alguna ocasión intentó preguntarle (a) sobre qué estaba pasando con algunas de lasde la mamá, lo hizo a un lado, a los contadores... a todo el mundo, élcon todo lo de mi hermana", aseguró.Y reconoció quefue el primero que se atrevió a hablar de la situación frontal y públicamente, lo que también le habría valido elde la cantante, que lo crío como un hijo.Pancho lamentó que no sólo él y algunos de sus sobrinos, sino que hasta su propia madre,, hayan sidode la vida de la cantante, mientras esta seguía en una relación con"El primero en denunciar esos maltratos, públicamente, fue, después mi sobrino Emiliano saley cae en la casa de las nanas, Chemita tuvo que ser rescatado por 'Pirru', para salir de ahí, después mi mamá, por denunciar y alzar la voz, en contra lo que hacía este tipo con mis sobrinos, salió expulsada de la casa, a empujones la corrió este criminal y, por último, las nanas, que salieron también de ahí corriendo", detalló.A la postre, Pancho envió una la grupera,por las ocasiones que, por sus comportamientos e insistencia, la pudo herir."Simplemente que la amo, que me perdone si, en algún momento, fui demasiado insistente con ella, pero, aquí estamos, lasiempre está para ella, a lo mejor, desde otra trinchera, a lo mejor no cerca de ella, pero siempre estamos con ella, de corazón", precisó.