Hidrocarburo y corto circuito habrían provocado incendio en Dos Bocas

VILLAHERMOSA, Tab., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La

durante las lluvias intensas, así como un

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habrían provocado eldonde, en el exterior de la, informó el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), Armando Pulido Pardo.Sin embargo, el funcionario estatal, aseveró que,(Pemex) y la(FGE), trabajan en lapara conocer las causas exactas que originaron el fatal siniestro y serán quienes confirmen lo ocurrido."Por el registro de las precipitaciones extraordinarias que se presentaron el día de ayer —estamos hablando dede lluvias en ese punto de Paraíso—por ahí en una zona de la refinería hizo que elque se encontraba en el suelo rebosara y se acumulara en una zona en la periferia de la refinería y un, por los gases que generó, propició unque afortunadamente, con toda la preparación y el estado de fuerza que se tiene con el equipo de emergencia de la refinería, pues se atendió este", señaló."El comunicado oficial por parte de la empresa de PEMEX fue de: cuatro que iban en su vehículo en el exterior de la refinería, de compañía, yde PEMEX. Son cinco oficialmente", refirió.En ese sentido dijo que, trabajan en coordinación con los especialistas de lay de la, así como de la Marina, Guardia Nacional y Defensa en lade la causa raíz de ese incidente."Vamos a esperar qué es lo que se determina y cuáles fueron las causas. De igual manera lava a iniciar unapara lo ocurrido y pues para tomar acciones y ver cuáles son lasen los procesos que se tienen en la refinería", señaló el funcionario."Fue un, un flamazo que abarcó gran parte del exterior. La refinería se encuentra operando, nunca hizo un paro de operaciones en sus procesos, se encuentra la parte afectada, tanto dentro como exterior, siendo resguardada porpara poder cuidar los procesos de", apuntó finalmente.