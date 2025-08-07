Hija de Chespirito revela fotos y video inéditos de su madre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A unos días de que la serie "Chespirito: sin querer queriendo" llegara a su fin, Paulina, la hija de Roberto Gómez Bolaños, compartió un fragmento de un viejo video protagonizado por su madre Graciela Fernández y su padre Chespirito.

Graciela, quien no pertenecía al mundo del espectáculo, fue para muchos la gran protagonista de la historia, se le reconoció el incondicional apoyo que le dio a su esposo Gómez Bolaños mucho tiempo antes de que el reconocimiento y la fama llegaran.

Gran parte del público que disfrutó la serie le han escrito a Paulina, a través de redes, lo fascinados que quedaron porque los hijos de Chespirito compartieron esa parte de su vida poco conocida; y aunque muchos aseguran que hay suficiente material para una segunda parte, por el momento Paulina sigue compartiendo recuerdos.

"Jueves de seguimos extrañando 'Chespirito, sin querer queriendo'. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película", escribió Paulina.

"Por favor publica todo lo que tengas y encuentres de esta época de matrimonio de tus padres". "Graciela tú eres realmente la estrella... Brilla en el cielo ahora que sabes que tarde pero seguro llego tu promoción". "Qué lindos. Gracias por compartir con nosotros estos recuerdos hermosos. Desde Uruguay saludos", se lee entre los comentarios.

Hace unos días, Graciela, una de los seis hijos que Gómez Bolaños tuvo con Graciela, provocó suspiros de los fans al compartir tres fotos de sus padres:

"Fotitos borrosas... Recuerdos vivos", escribió para acompañar las imágenes en las que se observa a la pareja feliz y con una mirada de amor por parte de Graciela a Chespirito; la pareja se casó en 1968 y tuvieron seis hijos juntos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela

Los hijos de Chespirito y Graciela han seguido diversos caminos: algunos se han mantenido alejados del espectáculo, mientras que otros, como Paulina y Roberto, sumaron esfuerzos para producir en "Chespirito: sin querer queriendo".