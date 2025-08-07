logo pulso
Muere joven madre en Hospital de Ciudad Valles

Nosocomios le habrían aplazado la atención hasta en tres ocasiones

Por Huasteca Hoy

Agosto 07, 2025 03:03 p.m.
A
CIUDAD VALLES.- Una joven de 19 años de edad murió en el Hospital General de Valles, ya que al parecer hubo dilación en la atención cuando buscó ayuda.

De manera extraoficial, se pudo saber que la joven, originaria de Aquismón tenía una cita para cesárea desde el 29 de julio, sin embargo, postergaron la atención y, aunque visitó en tres ocasiones el Hospital Básico de Aquismón, dependiente de IMSS-Bienestar, las tres ocasiones le refirieron que no estaba lista. 

La joven se quejó en varias ocasiones de un dolor intenso y debido a esto, ayer en la tarde fue trasladada al Hospital General de Valles, dónde fue ingresada de inmediato a quirófano, aunque ya no hubo mucho qué hacer. Se informó que el hijo habría sobrevivido. 

El IMSS-Bienestar no ha dado a conocer un comunicado sobre este asunto que podría tratarse de muerte materna. 

