Hija de Michael Jackson rechaza película por falta de honestidad

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La película "

", basada en la

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del "", ha generado conversación desde su estreno, pero ahora suma una voz clave: la de, hija del artista, quien expresó sucon el. A una semana de su llegada a cines, la joven señaló que la cinta presenta una visión alejada de la"No había dicho nada hasta este punto porque sé que muchos de ustedes van a ser felices. Es una",De acuerdo con la también, la película está pensada para un, al que calificó como más"La película se adapta a una sección muy específica delde mi papá que todavía vive en lay les va a", afirmó.-----y su disgusto por "Además, criticó eldel filme, al considerar que responde a unapropia de"Hay muchas...No me gusta la. No me. A todos les va a gustar la película. Ve a verla, disfrútala. Déjenme fuera de esto", dijoLa modelo dejó claro que hubiera preferido una versión más honesta de la historia, incluso por encima delgenerandoen ganancias desde su estreno el 21 de abril."Prefiero lasobre lasy la. Eso es todo", concluyó.-----Un éxito en taquillaPese a la polémica, la cinta "" ha tenido uncomercial. De acuerdo con Box Office Mojo, el filme ha recaudado más de 82a nivel mundial en su primer fin de semana.