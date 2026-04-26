Actriz de "Wicked" es discriminada por aerolínea

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).-

, actriz de la película "

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", fue objeto decuando trató de abordar un vuelo y este no contaba con laspara que pudiera subir a él, sin la necesidad de usar las escaleras, pues necesita de unapara transportarse.La joven que da vida a, la hermana de Elphaba en "", recurrió a su cuenta depara hablar el episodio que vivió, cuando estaba por abordar un vuelo que la trasladaría aLa actriz decontactó a, una aerolínea que realiza vuelos sólo dentro de EU, con destino a 40 ciudades distintas, para cerciorarse de que, de reservar un asiento, contaría con las condiciones para que pudiera subir al avión sin ningún percance.Y aunque elde la aerolínea le afirmó que estaríanpara que subiera sin ningún problema (pese a que sus instalaciones no facilitan los accesos a personas con), debido a laque utiliza para transportarse, cuando llegó el momento de abordar, los trabajadores de Souther Airways la recibieron sólo con"Literalmente los llamé, llamé por teléfono a Souther Airways, les pregunté si podían hacer esa excepción y me aseguraron que sí, pero (cuando llegó) las dos personas de la puerta me miran y me dicen, ´¿?´ y yo dije ´no´ y luego dijeron ´lo sentimos pero, debido a eso, tendremos que´".Cuando Bode alegó yel porqué de la negativa, los trabajadores de la aerolínea aseguraron que todos y cada uno de sus pasajeros tenían que tener lade, para acceder al avión, ya que no contaba con rampas adicionales u otras alternativas para asistir a quienes se vieran impedidos de hacerlo.Ella respondió:eso, ¿me está diciendo que ninguna de las personas que han volado en sus aviones antes tiene alguna?".Con otra respuesta negativa, le explicaron que, incluso lospresentabanal, pero lo hacían.Molesta, Marissa expresó sualegando que, si esperarían, hasta que un caso como ese se presentarse, para sólo siquiera considerar unaa sus aviones y, decepcionada, se contestó así misma, afirmando que teme que ni en unaasí tendrían en cuenta a las personas imposibilitades de-----exhorta a actuar con"Lasno son una ocurrencia tardía, ¿por qué sabiendo que existen, algo que ellos, claramente, olvidan con frecuencia, deciden no modernizar sus aviones, esto es una, deberían avergonzarse", ahondó en el video.La actriz, que es asistida por una, desde sus, luego de sufrir unobtuvo una respuesta de los trabajadores, quienes le indicaron que era elde la silla lo que podía causara la hora delElla argumenta que elde su silla ya estaba considerado dentro del límite deque le era permitido llevar consigo."Mi silla pesa(alrededor de 15 kilos), yomás que mi silla, mi silla pesa, probablemente, menos que elde otras personas, (el empleado) se dio cuenta de que lo que decía era una tontería y empezó a", expresó.A la postre, lamentó los hechos, señalando que, debido a laque experimentó parecía que ella era la equivocada y reconoció que esa no ha sido la única vez que, al tratar de abordar un vuelo, se presentanpor falta deY si bien, Bode no pudo viajar en avión, tenía que ofrecer unaen, por lo que tuvo que hacer un, que se prolongó por más de tres horas y el que alega que fue muy costoso.Bode recalcó que, si se había animado a, además de la injustica que suponían, era por otras personas con