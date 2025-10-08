logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Hospitalizan a Gene Simmons tras choque en California

El accidente se reportó por alrededor de las 13:00 horas

Por EFE

Octubre 08, 2025 04:25 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La leyenda del rock Gene Simmons, integrante de la banda estadounidense Kiss, tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente de coche en el estado de California, en Estados Unidos, según informó este miércoles NBC4.

El accidente se reportó por alrededor de las 13:00 hora local (20:00 GMT) en la conocida Autopista de la Costa del Pacífico (Pacific Coast Highway), una de las rutas estatales más conocidas de California, a la altura de la acaudalada ciudad de Malibú, colindante con Los Ángeles.

Simmons relató a las autoridades que se desmayó y chocó contra el vehículo estacionado, según informó el Departamento del Sheriff de Los Ángeles a la cadena estadounidense.

El músico, de 76 años, se recupera de este incidente en su casa tras haber pasado por el hospital para ser examinado en un centro médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Gene está bien y ya volvió al trabajo", afirmó por su parte un representante del artista a la revista People.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hospitalizan a Gene Simmons tras choque en California
Hospitalizan a Gene Simmons tras choque en California

Hospitalizan a Gene Simmons tras choque en California

SLP

EFE

El accidente se reportó por alrededor de las 13:00 horas

t.A.T.u. regresa a México con conciertos en La Maraka
t.A.T.u. regresa a México con conciertos en La Maraka

t.A.T.u. regresa a México con conciertos en La Maraka

SLP

El Universal

El dúo t.A.T.u. regresa a los escenarios con dos conciertos en La Maraka, Ciudad de México. Fans emocionados por su regreso después de 20 años.

Justin Bieber se une a la música tradicional mexicana en su última aparición
Justin Bieber se une a la música tradicional mexicana en su última aparición

Justin Bieber se une a la música tradicional mexicana en su última aparición

SLP

El Universal

Fans de Justin Bieber aplauden su conexión con la cultura mexicana al bailar al ritmo del mariachi en un evento especial

Building the Band: Liam Payne en su última aparición
Building the Band: Liam Payne en su última aparición

Building the Band: Liam Payne en su última aparición

SLP

El Universal

Un tributo a la trayectoria musical de Liam Payne en 'Building the Band'