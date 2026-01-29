H.STYLES DARÁ DOS NUEVOS CONCIERTOS EN LA CDMX

El cantante británico Harry Styles anunció dos nuevos conciertos en la que la Ciudad de México como parte de su gira "Together, Together"; el compositor de 31 años suma dos fechas más: 4 y 7 de agosto con Jorja Smith como invitada especial.

La preventa Banamex fue ayer, mientras que la venta general será este jueves; este par de shows se suman a los anunciados para el 31 de julio y 1 de agosto; la expectativa sobre este concierto entre sus seguidores es alta, ya que Styles lanzará su cuarto y esperado álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" el próximo 6 de marzo.

Este es su primer disco después de cuatro años, por lo que resonará como algo nuevo en esta gira en la que Latinoamérica tiene presencia en México y Brasil, donde ofrecerá dos conciertos en Sao Paulo.

Además de tocar en dos de las ciudades más grandes de la región, el excomponente de One Direction estará en Ámsterdam, Londres, Nueva York, Melbourne y Sídney con 50 fechas que distribuirá entre los meses de mayo y diciembre, según un comunicado publicado por Ocesa.

La plataforma de entretenimiento también precisó que habrá invitados especiales de la talla de Jamie xx, Jorja Smith, Skye Newman, Robyn, Shania Twain, Fousheé y Fcukers. Aunque será la cantautora británica Jorja Smith quien abrirá los conciertos en México a partir de sus fusiones musicales basadas en el soul, R&B.