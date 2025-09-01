logo pulso
Imagine Dragons regresa con conciertos en Ciudad de México

Los conciertos de Imagine Dragons en la CDMX contarán con Jacinto como artista invitado. ¡Prepárate para vivir una experiencia única!

Por El Universal

Septiembre 01, 2025 05:10 p.m.
Imagine Dragons regresa con conciertos en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de dos años de ausencia, Imagine Dragons regresa a la Ciudad de México con una de las giras más esperadas del año.

La banda liderada por Dan Reynolds traerá toda su energía al Estadio GNP Seguros, donde ofrecerán dos noches inolvidables, llenas de música y un gran espectáculo visual.

Estos conciertos forman parte del "LOOM World Tour", la quinta gira de los músicos estadounidenses, y con la que ya han recorrido los escenarios de Estados Unidos, Asia y Europa.

¿Cuándo se presentará Imagine Dragons en la CDMX?

Aunque la visita de Reynolds y compañía se anunció a principios de este año, los fans han tenido que esperar por meses para ver a sus ídolos en vivo.

Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y será este fin de semana, los próximos 5 y 7 de septiembre cuando los artistas se reencuentren con su público.

Ambos conciertos están planeados para arrancar en punto de las 20:00 horas, pero antes de que la banda salga a escena, tendrán como artista invitado a Jacinto. Aun así, la recomendación es llegar temprano.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Para quienes asistan al evento, la manera más fácil y rápida de llegar es a través del metro de la Ciudad de México.

La estación más cercana al recinto es Ciudad de los deportes (línea café), ubicada justo a un lado de la puerta 6 del recinto.

Asimismo, para quienes prefieran utilizar automóvil particular, el estadio cuenta con estacionamiento, aunque el costo no está incluido en el boleto.

La fecha del 5 de septiembre agoto todas las entradas, mientras que para el segundo concierto aún quedan pocos boletos.

