Comerciante enfrenta a extorsionadores y lo matan

Al enfrentar a presuntos extorsionadores en la colonia María Cecilia, dos comerciantes fueron baleados por los mismos y uno perdió la vida en el lugar mientras que el otro fue trasladado al hospital en estado grave.

De acuerdo a información recabada en el lugar de los hechos, hartos de que les cobren derecho de piso, dos comerciantes abordaron un automóvil Nissan March de color rojo y buscaron a los extorsionadores para enfrentarlos, por lo que de esta forma se inició una balacera en la avenida Pánfilo Natera de la colonia mencionada.

Fue a unos metros de la avenida Popocatépetl, en donde los delincuentes dispararon en contra de los comerciantes y lograron balearlos, para enseguida darse a la fuga a toda velocidad a bordo de una camioneta de color blanco sin que nadie lo impidiera.

Por su parte, los comerciantes quedaron dentro del automóvil y fueron auxiliados por paramédicos que acudieron al sitio pero por desgracia uno de ellos ya estaba sin vida mientras que el otro fue llevado a un nosocomio y se reporta delicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Oficiales de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar como primeros respondientes y aseguraron el área para que personal de Servicios Periciales realizara la inspección en busca de indicios de los delincuentes.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación al homicidio para dar con los responsables y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

Asimismo, se solicitó el apoyo de los Servicios Periciales para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal donde se le practicaría la necropsia de Ley y entregarlo a sus familiares.