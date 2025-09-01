logo pulso
Balean a cuatro jóvenes en la Col. Simón Díaz

Se resistieron a un asalto por parte de delincuentes, los cuales pudieron fugarse

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Balean a cuatro jóvenes en la Col. Simón Díaz

Cuatro jóvenes fueron baleados al resistirse a un asalto en la colonia Simón Díaz, tuvieron que ser llevados al hospital de urgencia y uno de ellos se encuentra en estado grave, en tanto que los responsables pudieron darse a la fuga del lugar.

El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana de este domingo, cuando los afectados caminaban por la avenida Simón Díaz y a la altura de la calle República de Honduras les salieron al paso otros individuos, quienes los amenazaron con pistola exigiendo que les entregaran sus pertenencias.

Los jóvenes intentaron hacerles frente a los delincuentes pero éstos dispararon en contra de ellos, dos recibieron heridas de bala en las piernas mientras que los otros en la cabeza y uno de 16 años de edad se encuentra grave.

Luego del hecho los delincuentes pudieron darse a la fuga sin que nadie lo impidiera y por ahora no hay pistas de su identidad pero se estima que son de la misma zona.

Algunos testigos pidieron ayuda y al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y del CRUM, quienes trasladaron a los cuatro jóvenes a un hospital, dos con disparos en la cabeza y dos en las piernas.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal como primeros respondientes y se implementó un operativo en la zona pero no se pudo dar con el paradero de los ladrones, se esperaba que los afectados rindieran su declaración ministerial para que aportaran mayores pistas que pudieran llevar a su detención.

