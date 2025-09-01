Muere don Rodrigo Villasana

Este domingo se reportó el fallecimiento de Don Rodrigo Villasana López, hijo del fundador de El Heraldo de San Luis, Vicente Villasana. Hasta ahora se desconocen los detalles del fallecimiento.

Don Rodrigo Villasana fue hasta su último día presidente del Consejo Directivo del diario de circulación local fundado en 1942.

Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento, e incluso el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos extendieron sus condolencias por el fallecimiento del empresario de la información.

En sus años como directivo de El Heraldo, Don Rodrigo Villasana fue un apasionado de la nota roja, y según lo recuerdan los periodistas de la vieja guardia, hacía lo necesario para que las noticias de los sucesos policiacos fueran las noticias de mayor impacto para los lectores.

Por ejemplo, el periodista Miguel Ángel Guerrero lo recuerda como un hombre valiente que nunca evadió temas y fue un enorme contrapeso para el poder. Le reconoció su papel fundamental en la primera etapa del movimiento del doctor Salvador Nava Martínez.

Recordó que antes de los tiempos del internet, y de la llegada de otros periódicos impresos y diversidad de medios de comunicación, El Heraldo se fue ubicando como uno de los periódicos más influyentes.

Por entonces la gente solo se enteraba de las novedades por los medios impresos. Incluso reconoció el papel histórico en los días contados del gobierno de Florencio Salazar Martínez y como contrapeso del cacicazgo de Gonzalo N. Santos.

Descanse en paz.