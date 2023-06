Impugnarán testamento de Andrés García

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La apertura del testamento del actor Andrés García terminó con especulaciones sobre la repartición de los bienes del actor, se reveló que el 100 por ciento del testamento se repartió en cuatro partes, por lo que a cada persona le correspondería un 25%; 25% a Margarita Portillo (viuda del García), 25% a el hijo de Margarita, Andrés Portillo, 25% a Rosa María García (hermana del actor) y 25% a Andrés García Jr., mientras que a Leonardo García, hijo del actor, y su exesposa Sandy Vale se les quedó un departamento en Acapulco; hasta ahí, Roberto Palazuelos admitió que se trataba de una repartición sensata por parte de su amigo, sin embargo, una llamada telefónica lo cambia todo.

"El testamento ya se abrió hoy (lunes), era un testamento que nadie sabíamos cómo venía, temíamos mucho de que estuviera manipulado por Margarita, pero nos sorprendió mucho lo que se leyó. Prácticamente hereda a todos", dijo en entrevista.

Lo que más lo tranquilizó es que el actor respetó su palabra y heredó a Sandra Vale, su exesposa, un departamento que le perteneció en vida: "Se lo deja a Sandra y Leonardo. A mí se me hace un testamento muy justo. No sé qué opine mi padre y la señora Sandra, pero en lo personal, como amigo de Andrés, se me hace un testamento que me gusta y no lo veo manipulado", agregó.

Sin embargo, en la tarde de ayer informó que el testamento será impugnado luego de que de Andrés García Jr. recibió una llamada telefónica que lo cambió todo y por lo que el llamado "Diamante negro", encabezará una lucha legal en contra de Margarita Portillo y la hermana del actor Rosa María García, quienes aseguran, pusieron a sus nombres los terrenos de Andrés García.

En entrevista para "De primera mano", Roberto Palazuelos contó cuál fue la llamada que recibió Andrés García Jr. y que cambió el panorama de la repartición de bienes del actor, así relató dicha llamada el actor:

"Acabo de hablar con mi tía Rosita ahorita, y me dijo: ´no mijito, te dejó el 25% de nada, porque ya todos los terrenos están a nombre mío y de Margarita", relató Palazuelos, explicó que el testamento ni siquiera está ratificado porque quisieron hacer una trampa en él; Roberto no se quedó callado y le mandó un fuerte mensaje a la hermana del actor:

"Para mí es más delincuente una tía que le quiera robar la herencia a su sobrino, que no le quiera compartir el 25%, que un abogado legítimo que está defendiendo los legítimos derechos de una persona, se va a poner la cosa dura".

Palazuelos puntualizó que aunque los terrenos de Andrés estén a nombre su de su hermana y de Margarita, eso no es limitante, pues se estudiará el caso, y está seguro que en materia agraria se cometieron omisiones importantes, reiteró que tanto Rosita y Margarita están en un error al creer que Andrés García está divorciado de Sandra Vale, afirma que tienen un papel obsoleto sobre el supuesto divorcio, en cambio, su clienta Sandra tiene el papel probatorio correspondiente.

Roberto aclaró que desde 1970, Sandra Vale es dueña de la mitad de las propiedades de Andrés García, por lo que todas las ventas que se hayan hecho sin la autorización de ella, serían inválidas.

"Que se pongan a ahorrar, porque les voy a meter un juicio agrario, les voy a meter un juicio de alimento, les voy a meter un juicio de impugnación, nos vamos a dar un buen agarrón".

Sobre el interés que Roberto Palazuelos tendría en el tema de la herencia de Andrés García, aseguró que este es meramente por cariño, pues convivió gran parte de su vida con él y con su familia, y advirtió que no los dejará solos, más ahora que salió a la luz una maniobra injusta que piensa revertir por la vía legal.

"Crecí con el Oso, crecí con Andresito, crecí con Sandy, Andrés era mi amigo, primero dije, que se respete este testamento, y cuando me entero que están ahora vulnerando la voluntad de Andrés... la voluntad de Andrés es que Andresito se quedara con el 25% del rancho en la playa, y esta señora ya se lo fue a poner a su nombre, y la hermana ya se lo fue a poner a su nombre; yo no sé en qué familia pasa esto, pero en la mía no pasan estas cosas, en la mía el tío no le roba al sobrino; yo no los voy a dejar solos; nos vamos a quedar con todo a la larga", puntualizó.