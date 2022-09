In-D: Pato Machete en el viaje del héroe

Dice la teoría del cero absoluto que nunca es tarde para comenzar desde abajo. Que hay ciertas vidas que desafían la predecible trayectoria de la existencia y derrumban la línea tradicional de nacer, crecer, envejecer y morir. Justo cuando uno se sienta a esperar a la muerte mientras los años siguen pasando es el punto de quiebre donde hay que dar un violento volantazo para cambiar la trayectoria de vida por completo, pues lo mejor siempre está por venir.

Esta es la filosofía de vida que define a Pato Machete. Cuando podría pensarse que la cúspide de la carrera musical del ex integrante de Control Machete pudiera haber llegado a un tope el regiomontano da un giro inesperado para llevar su propuesta a otro sitio bajo la premisa de “la mejor canción de mi vida es la que aún no he compuesto”.

Cumbia, hip-hop, rock y una interminable lista de géneros musicales se licuan para dar como resultado el sonido de Pato Machete, quien está consciente de que la industria musical ha cambiado radicalmente. “Ahora resulta que un morro no te va a oír más de veinte segundos porque no tiene tiempo, pues entonces el día que tengas tiempo para oír una de mis canciones te sientas y la oyes”, comenta el regiomontano ante la necesidad de las nuevas generaciones para satisfacer su hambre musical por medio de la inmediatez.

No solamente la música ha cambiado, también lo ha hecho la manera en la que circula la información. Actualmente la industria musical se enfrenta al surgimiento de fake news y al riesgo de que una carrera pueda verse afectada por este fenómeno. “El WhatsApp no está regulado en ese sentido. Ahorita podemos armar una campaña en la que digamos que López Obrador está muerto y hoy, en una hora, armamos un cagadero y desestabilizamos al país”, asegura Pato.

Han pasado tres décadas desde que la propuesta musical del intérprete de “Soy”, “Rancho” y “Firme” despuntó de la mano de Control Machete. Queda claro que se trata de una carrera de resistencia, no de velocidad. Mantener vivo al niño interior es de vital importancia para los que se lanzan a esta aventura. La llama de la creatividad y la capacidad de asombro deben mantenerse vivas para no caer en el abismo. Si bien no existen reglas en el arte podríamos asegurar que existe una norma no escrita que le da inmunidad a quien decida dedicarse a crear música: “¡Prohibido madurar!”.

“Mantengo vivo a mi niño interno echándole muchas ganas, como se pueda. Ahora he estado trabajando mucho en un DJ set jugando con percusión sobre temas más cumbieros en el que tuve que hacer como un mapa mental musical de todo lo que he escuchado desde morro, desde musica infantil hasta lo que escuchaban mis abuelos. De morro sacaba los trastes de mi mamá y hacía como que tocaba la batería” comenta Pato el recordar sus primeros acercamientos con la música durante su infancia.

A lo largo de su carrera Pato ha tenido que enfrentarse a múltiples obstáculos, entre ellos el de la censura. Si bien a finales de los 90’s y principios de los 2000’s hubo una apertura a la libertad de expresión, actualmente hemos vuelto a una zona donde los creadores de música deben ser muy cautelosos con los temas que abordan en sus canciones. “A nosotros si nos quisieron enmarcar como la banda grosera pero nunca fue nuestra intención convertirnos en una banda alburera. Quisimos diferenciarnos de eso y siempre fuimos muy transparentes”.

Pato Machete se prepara actualmente para embarcarse en un tour por el sur de nuestro continente. Ecuador se convertirá en el epicentro de la gira que Pato visualiza como una nueva oportunidad para reforzar lazos con sus seguidores y poder conquistar nueva audiencia de la mano de nuevas figuras del hip-hop como la joven Yoss Bones.

Pato se encuentra trabajando en un álbum doble que tiene como eje central los conceptos del amor, la amistad, la aventura, la solidaridad y la familia. Para el hip hopero regiomontano aún quedan muchos gigantes por matar en esta travesía. Como aquél héroe que sale de su lugar de origen y se enfila a un largo viaje del cuál volverá triunfal al punto de inicio después de haber vencido todos los obstáculos que se presentarán en el camino. Pato Machete viene del rancho y va para el rancho. Pato Machete se encuentra en el viaje del héroe y no va a parar.