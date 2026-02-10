Iñaki Godoy llega a México para evento de One Piece

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Antes de su estreno en la pantalla chica, la nueva temporada de "

, el histrión estará enpara encontrar nuevos "tripulantes" para su aventura.El propio actor estará el próximo díaen la Ciudad depara unde promoción, al que un puñado de fans podrán asistir.En la convocatoria ya abierta pory que concluye el domingo, se pide a los fans que suban un video a su Instagram o TikTok usando el hashtag: #EntrenamientoOnePieceMexico."Que muestre tu mejor, colección de merchandising o cualquier cosa que pruebe que deberías ser parte de la tripulación. Se seleccionará a unos pocos para unirse al bootcamp el. La fecha límite para participar es el 15 de febrero", se indica.será la primera deen el mundo que, de manera progresiva, tendrán tambiénentre ellas Los Ángeles, Bruselas, París, Tokio, Bangkok, Río de Janeiro y Milán.En ": rumbo a la gran ruta", que llegará al streaming deel, se verá el viaje de los protagonistas en busca del tesoro más grande del mundo, encontrando en el camino islas extrañas y nuevos enemigos.La producción está basada en la serie deen la historia de Japón, original de, que contabiliza más de 100 volúmenes y 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.Iñaki tiene 22 años de edad y antes de saltar al estrellato internacional hizo carrera en. Fue perseguido por muertos vivientes en "", fue víctima de una historia de terror en "No abras la puerta"; uno de los estelares en "La querida del Centauro" y joven algo complicado en "¿Qué pasó con Sara?"." es una aventura pirata de acción real creada en asociación con Shueisha y producida por(un socio de ITV Studios) y