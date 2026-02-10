Proclaman Día de Los Tigres del Norte en San Francisco

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- En San Francisco, California, se proclamó el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte como un reconocimiento oficial a la legendaria agrupación por su trayectoria musical y su impacto cultural en la comunidad latina y migrante, cuyas historias han sido el eje de su música por más de cinco décadas.

Proclamación oficial y reconocimiento cultural

La proclamación del Día de Los Tigres del Norte en San Francisco es un reconocimiento simbólico otorgado por autoridades locales para destacar la influencia cultural, social y musical del grupo, así como su papel como voz de la comunidad migrante en Estados Unidos. Aunque no se trata de un día festivo, el gesto subraya la relevancia de la banda dentro de la identidad multicultural de la ciudad.

Trayectoria y legado de Los Tigres del Norte

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El grupo, uno de los más influyentes de la música regional mexicana, con una trayectoria de más de cinco décadas, agradeció el nombramiento con un mensaje en el que se lee:

"Hoy 9 de febrero, San Francisco proclama el Día de Los Tigres del Norte. Un honor que recibimos con el corazón lleno. Gracias a la ciudad y a nuestra gente por caminar siempre con nosotros. Seguimos cantando historias".

Originarios de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, cruzaron la frontera siendo apenas unos adolescentes para buscar un futuro mejor en Estados Unidos, una experiencia que marcó para siempre su música y su mensaje.

Formados en San José, California, convirtieron sus propias vivencias en corridos y canciones que hablan del desarraigo, la nostalgia, la injusticia y el orgullo latino con temas como "La jaula de oro", "Contrabando y traición", "Jefe de jefes" y "Somos más americanos".

A lo largo de más de 50 años de trayectoria, han grabado más de 50 discos, vendido millones de copias y recibido premios Grammy y Latin Grammy, consolidándose como una de las agrupaciones más importantes de la música regional mexicana.

Actualmente, Los Tigres del Norte están integrados por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara, quienes han mantenido vivo un legado musical que trasciende escenarios y fronteras.