Iñárritu detalla cómo fue filmar en Castillo de Chapultepec

Filmar en el Castillo de Chapultepec, algo que apenas un puñado de producciones han logrado hacer, fue para Alejandro González Iñárritu una buena manera de estar en el sitio desde donde puede contarse la historia de México.

Para "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", el ganador del Oscar, reinterpretó la batalla del 13 de septiembre de 1847, entre el ejército estadounidense y cadetes del colegio militar, de donde habrían surgido los Niños Héroes.

"En uno de los diarios de un cadete de 1851, que estuvo ahí, decía que los americanos llegaban reptando", recordó esta tarde en conferencia de prensa.

"Es un sitio desde donde se puede contar la historia del país, desde antes de la conquista (el Cerro del Chapulín, para los aztecas), lo que construyeron los españoles ahí, la llegada de Maximiliano (el emperador), los presidentes que han vivido ahí; estuve en la torre desde donde se tira Juan Escutia (de acuerdo al filme) y es una de las vistas más espectaculares, el bosque es dos veces más que Central Park (en Nueva York), hay una majestuosidad ahí", detalló.

Esta noche "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", que llega a cines el próximo jueves y a Netflix en diciembre, será la función inaugural del Festival Internacional de Cine de Morelia, que arranca su 20 edición.

La secuencia de batalla es una de las más espectaculares del filme que recién compitió en el certamen de Venecia y que buscará un lugar en la próxima entrega del Oscar, al haber sido elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para ser la representante nacional.

La zona del Alcázar, las escaleras de los Leones y las principales, así como las zonas aledañas a la fuente del Chapulín del hoy Museo Nacional de Historia, fueron ocupadas como locaciones en marzo del año pasado, teniendo que pagar cerca de 100 mil pesos, según consta en un documento solicitado por este medio a las autoridades correspondientes, vía la Plataforma Nacional de Transparencia.

---Lo que cuenta "Bardo"

Eugenio Caballero ("El laberinto del fauno"), responsable del diseño de producción, estuvo a cargo de la construcción de una réplica de la torre del alcázar, en cuyas cercanías habría muerto Vicente Suárez, uno de los cadetes más jóvenes.

"La película estaba previsualizada, cada plano que hacíamos lo teníamos muy conversado e incluso construimos pedazos de set para saber si nuestra intuición era correcta. (Para) El color que acompaña la historia, decidimos usar colores saturados y lo hermoso es que es un homenaje a este país", indicó Caballero.

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", cuenta la historia de un documentalista mexicano radicado en EU (Daniel Giménez Cacho), que regresa a su país buscando reencontrarse con él.

La cinta, basada en experiencias y pensamientos propios, reales y no tanto, explora pasajes históricos como la invasión militar estadounidense y la conquista española, pero también temas contemporáneos como la migración, la relación entre México y EU, los desaparecidos y las interrelaciones familiares.

"La película habla de esa reencuentro y desencuentro del personaje que al regresar a su país se encuentra con ese viejo nuevo amigo, de ese que ya no es, pero él tampoco es.

"Creo que no hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país, porque cuando lo dejas, se te acumulan ausencias, la presencia del país se hace más poderosa, hay nostalgia, melancolía", explicó González Iñárritu.