Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Indy, el perrito de 'Good Boy', nominado en Astra Film Awards 2026

El thriller noruego 'Good Boy' destaca con la nominación de su protagonista canino

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 05:25 p.m.
Indy, el perrito de Good Boy, nominado en Astra Film Awards 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Indy, el perrito que protagoniza el thriller noruego, "Good Boy", sorprendió al mundo entero al ser incluido en la lista de nominados de la novena edición de los Astra Film Awards.

Las nominaciones fueron anunciadas el pasado martes, y el nombre de Indy rápidamente llamó la atención por su aparición en la categoría a la Mejor interpretación en una película de terror o suspenso ("Best Performance in a Horror or Thriller"), en la que figura con actores de alto perfil en la industria cinematográfica.

Los 9 Astra Film Awards, presentados por la Alianza Creativa de Hollywod (HCA, por sus siglas en inglés), se llevarán a cabo el próximo viernes 9 de enero de 2026.

Indy se convierte en el primer perrito nominado a unos premios cinematográficos

Los amantes de las mascotas y el mundo del cine se vieron sacudidos con el anuncio de que Indy, el perrito que protagoniza el thriller noruego, "Good Boy", fue nominado en una de las categorías estelares de los Astra Film Awards 2026.

Este pequeño peludo compitirá en la categoría Mejor interpretación en una película de terror o suspenso junto a grandes nombres como:

Alfie Williams – 28 años después

Alison Brie – Juntos

Ethan Hawke – Teléfono negro 2

Sally Hawkins – Tráela de vuelta

Sophie Thatcher – Compañera

Esta mención no solo llama la atención del púbico a nivel internacional, sino que pone la mirada bajo la lupa para reconocer la labor y el nivel de interpretación que Indy logró en la pantalla grande.

"Good Boy", una historia de terror que destaca elementos como el amor y la lealtad incondicional, se llevó un total de dos nominaciones en los Astra Film Awards 2026: la de Indy y a Mejor ópera prima, un reconocimiento a los equipos creativos que debutan.

Indy, el perrito de 'Good Boy', nominado en Astra Film Awards 2026

