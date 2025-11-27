Judicializa Zacatecas carpeta vs. policías de SL

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas anunció que la carpeta de investigación en contra de los cuatro policías elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) detenidos el domingo pasado en relación al hallazgo de siete cadáveres en los límites de ambos estados ya se judicializó, por lo que a los agentes se les imputaron delitos vinculantes con la desaparición forzada.

Lo anterior lo anunció el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, quien además informó que ya fueron identificados dos de los siete cuerpos localizados en una brecha que une a Villa de Cos y a Santo domingo, municipios zacatecano y potosino, respectivamente.

Cabe mencionar que este caso ha generado una pugna legal entre los gobiernos de ambas entidades, luego que el pasado domingo, policías estatales de Zacatecas, tras realizar el hallazgo de siete cuerpos en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, a escasos metros de ese lugar, detuvieron una camioneta 4x4, color gris, la cual no tenía rótulos de ninguna corporación de seguridad, en donde viajaban tres hombres y una mujer que se identificaron como policías potosinos.

En las versiones que han dado las autoridades de Zacatecas es que al no ser una patrulla y no tener rótulos de alguna institución policial y estar en territorio zacatecano, se procedió a inspeccionar el vehículo en el que se encontraron indicios, entre ellos, restos de sangre que se presume pudieran estar relacionados con el caso de los siete cuerpos abandonados.

La judicialización de la carpeta de investigación implica que la FGJ de Zacatecas solicitó a un juez de control imputarle los delitos generados por este hecho a los probables responsables del delito a fin de vincularlos a proceso.