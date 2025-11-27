Muere motociclista atropellado por camión

Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga, la noche de este miércoles en la lateral de Salvador Nava, a la altura de la avenida Salk.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche. Paramédicos acudieron al sitio y, al revisar al motociclista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acordonaron la zona mientras la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias para dar con el responsable.