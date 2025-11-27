logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere motociclista atropellado por camión

El conductor responsable escapó; Fiscalía ya investiga el hecho

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 07:51 a.m.
A
Muere motociclista atropellado por camión

Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga, la noche de este miércoles en la lateral de Salvador Nava, a la altura de la avenida Salk.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche. Paramédicos acudieron al sitio y, al revisar al motociclista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acordonaron la zona mientras la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias para dar con el responsable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere motociclista atropellado por camión
Muere motociclista atropellado por camión

Muere motociclista atropellado por camión

SLP

Redacción

El conductor responsable escapó; Fiscalía ya investiga el hecho

Dan 14 años de prisión a sujeto por violación
Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

SLP

Redacción

El depravado aprovechó que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala
Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

SLP

Redacción

El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional

Detenidos por cargar arma y allanamiento
Detenidos por cargar arma y allanamiento

Detenidos por cargar arma y allanamiento

SLP

Redacción