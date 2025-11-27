Muere motociclista atropellado por camión
El conductor responsable escapó; Fiscalía ya investiga el hecho
Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga, la noche de este miércoles en la lateral de Salvador Nava, a la altura de la avenida Salk.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche. Paramédicos acudieron al sitio y, al revisar al motociclista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acordonaron la zona mientras la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias para dar con el responsable.
no te pierdas estas noticias
Muere motociclista atropellado por camión
Redacción
El conductor responsable escapó; Fiscalía ya investiga el hecho
Dan 14 años de prisión a sujeto por violación
Redacción
El depravado aprovechó que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente
Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala
Redacción
El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional