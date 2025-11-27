Malos perdedores

¡Ah qué mal perdedor es el gallardismo! La Universidad, porque tenía razón y le asistía el derecho, lo obligó a pagar lo que debía según compromiso escrito y firmado. Por un momento, pareció que el arreglo era duradero, pero cuál. Escasos tres días después el gobierno, vía la asamblea de abyectos, con pocas excepciones, conocida como Congreso del Estado, expidió una invitación con sabor a citatorio y fuerte olor a celada, para que el Rector de la UASLP acudiera a sus instalaciones a pedir una limosnita. Si no fuera porque es un juego perverso y peligroso, los desfiguros oficialistas serían de dar risa.

No sé que tenga decidido el rector Alejandro Zermeño Guerra, pero sospecho que no atenderá la invitación/citatorio congresual, no tanto porque no esté obligado a hacerlo sino porque debe percibir el aroma a trampa, cuya finalidad sería humillarlo de alguna forma para satisfacer el agravio que le significó al gallardismo pagar lo que por sus puros destos no quería pagar.

Las razones para sospechar un trampa no son banales. Por principio de cuentas, no hay antecedentes de un encuentro de esa naturaleza y con esa motivación específica. Luego, en la entidad existen tres universidades públicas más, la Tecnológica, la Politécnica y la Intercultural (que no son autónomas), en cuyo financiamiento participa el gobierno estatal, cuyos rectores nunca han sido citados por el Legislativo a explicar por qué piden lo que piden, cómo se lo piensan gastar y a qué santo se encomiendan.

La última aportación anual del gobierno gallardista a la UASLP representa el 17 por ciento de sus ingresos totales, en tanto que para las otras tres instituciones mencionadas el subsidio local equivale al 50 por ciento del total que reciben. Es decir, si de fiscalizar se trata, ¿por qué a una sí y a otras no? Con nombre distinto al de universidad, como tecnológicos, existen otros planteles públicos que también imparten educación superior, y sus directores (cargo equivalente al de rector) tampoco son llamados a limosnear ante ese templo a la transparencia, la civilidad, el aseo político y la pulcritud jurídica que es nuestro Congreso.

Por si no fuera suficiente con estas evidencias de trato disparejo, no hay que olvidar que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado depende de la legislatura, y su afán chingativo contra nuestra máxima Casa de Estudios es ya de sobra conocido. Y lo ha hecho tan perrunamente por órdenes de su titular, que ya le entregaron el primer pago con un cargo de alto nivel en el Poder Judicial del Estado, para un familiar de la mayor cercanía.

Algún día podremos saber con plena certeza de quién fue la brillantísima idea de poner como inquisidor de la UASLP a ese prestigiado modelo de probidad, ilustre egresado de nuestra universidad, arquetipo de raigambre potosina, probadamente incapaz de espiar vidas ajenas, experto en cortes de barba con bisturí, y que nunca jamás ha sido calificado de corrupto en ningún libro, de nombre Héctor Serrano. Desde la interlocución venía mal la intentona.

Si hoy se confirma que Zermeño Guerra no atiende el citatorio de Serrano y compañía, habrá que ver qué sigue. El legislativo, con todo y su cancerbero del IFSE, pueden recapacitar y entender que seguir pateando al oso adormilado pone en peligro muchas cosas, sin ventajas para nadie -salvo alimentar egos insaciables-. Si no entienden razones, habrá que prepararse para cosas peores.

Hace un mes, en el marco de los bloqueos viales que hubo en la ciudad, protagonizados por algunos centenares de jóvenes universitarios, una alumna de la facultad de Derecho, con varios compañeros a su lado, le mandó un ultimátum al diputado Carlos Arreola Mallol, advirtiéndole que si insistía en meterse en los asuntos del Alma Mater, ellos, los estudiantes, irían a tomar las instalaciones del Congreso. Según me dicen, la advertencia sigue vigente y es elástica.

Incluyo hoy para efectos de ilustración de esta colaboración, fotografías de dos portadas de periódicos, una de 1986 y la otra de 1994, que ilustran muy bien lo que son los justificados temores de muchos potosinos y que me ahorran párrafos y párrafos explicando qué cosas pasaban en la UASLP en décadas anteriores. Una aclaración pertinente: en 1994 hacía ya cinco años que nuestra universidad había desincorporado las escuelas preparatorias. La impactante quema de camiones fue protagonizada por estudiantes de profesional. No se hagan que no saben.

¿SE ACABARON LAS DUDAS?

Aparentemente ya no queda lugar para la duda: en las elecciones del 2027 irán juntos, en alianza electoral, los partidos Morena, Verde y PT. Lo informó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en una reunión con los legisladores de esos partidos, el pasado jueves 20, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, a cuya entrada, por cierto, se les recogieron sus celulares a todos los asistentes. Lo dicho por la doctora fue que empezando el año entrante se hará el anuncio oficial de la coalición tripartidista.

Asumamos que no haya ningún cambio en esa intención y que se concrete en los hechos. Por lo que a San Luis Potosí se refiere queda una duda sin resolver, que es fundamental: ¿quién va a poner el candidato? Porque es obvio que no es para nada lo mismo si lo pone Morena que si lo pone el Verde. Hablar del PT sería una broma cruel.

Vistas con más detenimiento las cosas, en realidad hay una duda más: ¿La alianza va a ser absoluta e inevitablemente en todos los tipos de elección o habrá algunas excepciones casuísticas? Por ejemplo, van aliados en absolutamente todos los distritos electorales, para asegurar lo más posible conservar la mayoría calificada en la Cámara Baja, pero ¿también lo van sin excepción alguna en las 17 gubernaturas? ¿Y en las mil y pico de presidencias municipales?

Yo creo que son cosas que están todavía procesándose -por eso lo del anuncio formal en un par de meses- sin desconocer que muy de última hora puede haber casos concretos que rompan la alianza absoluta, pero sin poner en riesgo los que sin duda son los dos objetivos principales: más de 334 diputaciones y por lo menos una más de las 13 gubernaturas que hoy tienen Morena y Verde (12 y 1, respectivamente).

Una vez trascendido el preaviso de la alianza, aquí de inmediato se desataron nuevas especulaciones sobre el tema de la sucesión gubernamental. Las principales parten de una premisa: al ir juntos y Morena estar estatutariamente impedido de postular o acompañar candidaturas afectas de nepotismo, esto significa que Gallardo podría poner al candidato(a) pero sin que pudieran serlo su esposa o su papá. De ahí se sigue en el terreno especulativo que pronto se harán evidentes y operativas las intenciones de que doña Ruth vaya a pelear la alcaldía capitalina.

Pero nada impide que al final de cuentas la candidatura sea la que proponga Morena, a quién las encuestas le siguen dando la mayor intención de voto en estas tierras, con ventajas de dos dígitos.

Entrados en estos resbaladizos terrenos de la especulación, lo que resulta obvio es que tanto Morena como el Verde andan escasos de cuadros relevantes, excepto, claro, el caso de doña Rosa Icela, que como he dicho y no me cansaré de decir, si ella es la abanderada, viene a ganar, de una u otra manera. Por cierto, según la fecha y el termómetro, los cercanos de la secretaria de Gobernación dicen que definitivamente ella no será, pero que quién sabe; que ella sí será, pero que dependen del alineamiento de los astros, o que quién sabe.

Y que si con esto Juan Carlos Valladares Eichelman ya amacizó en el Verde porque Gallardo se quedó sin sus cartas originales (esposa y papá), pero que si qué tal que Galindo es el abanderado de Morena, con el impulso de las hermanas y de García Harfuch. Diría Jorge Castañeda, “está bueno el chisme”. Lo cierto es que cada vez falta menos, pero todavía se llevara un añito.

Mientras tanto, han resurgido las versiones bastante consistentes en el sentido de que en los primeros días de enero doña Rita Ozalia deja la presidencia estatal de Morena, para asumir la delegación de Bienestar, reforzada con todos los nuevos delegados federales que ella misma ha puesto (dos que tres de los cuales se irán pronto por manoslargas o por entreguistas). Si se concreta el relevo, de mí se acuerdan, unos dirán que eso la aleja de la posible candidatura gubernamental, pero otros sostendrán que en realidad la acerca. Yo creo que más bien quién sabe.

Y por favor, que nadie se olvide: en el 2027 también hay elecciones en Guerrero y Zacatecas, de donde son oriundos la presidenta nacional y el coordinador parlamentario del Verde, Karen Castrejón y Carlos Alberto Puente, respectivamente. Ambos se mueren de ganas de gobernar sus estados y para el PVEM a nivel nacional lo mismo da una caja chica que otra.

COMPRIMIDOS

Hoy o mañana vence el plazo para que el Tribunal Estatal Electoral decida si acepta a trámite el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos (JDC) interpuesto por un grupo de líderes comunitarios de Villa de Pozos, contra la designación de la diputada con licencia Patricia Aradillas como Concejal Presidenta. La demanda se ve sólida, pero tengamos por seguro que la resolución final, última e inapelable tardará meses en conocerse, pues hay por lo menos dos instancias que agotar, si no es que tres. Bien se podría venir abajo la apresurada y chapucera decisión del pleno del Congreso.

Que nadie se extrañe si andando las investigaciones, que están en manos de la Fiscalía General de Zacatecas, a propósito de los siete cadáveres encontrados el domingo pasado en territorio de Villa de Cos, de la vecina entidad, forma parte de ese malévolo intento de mantener bajos los índices estatales de homicidios dolosos. Tampoco se puede descartar que aquí se “maquilen” homicidios bárbaros para la delincuencia organizada.

Me hago eco de una propuesta de un amigo sagaz: sugerir a los ocupantes de Palacio de Gobierno estudien, aunque sea por encimita, cómo y en donde comenzaron a soplar los vientos de su desgracia, en 1958, para el cacicazgo santista. Todos los caminos conducen al lado norte de Fundadores.

Si doña Manuelita está verdaderamente interesada en encontrar al responsable de filtrar a medios de comunicación el video con las declaraciones del presunto homicida del joven pasante de estomatología, le tengo una noticia buena y una mala. La buena, no necesita más que voltear al lado poniente de la Plaza de Armas y, segunda, el interfecto tiene fuero.

Hasta el próximo jueves.